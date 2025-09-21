हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षामुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?

मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?

Ambani Family Education: मुकेश अंबानी की बेटी और दोनों बहूओं सब हैं हाईली क्वालिफाइड. लेकिन किसकी डिग्री बाकी के मुकाबले ज्यादा तगड़ी है. जान लीजिए पूरी खबर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Sep 2025 12:25 PM (IST)

Ambani Family Education: भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है. खासतौर पर उनकी बहूओं और बेटी की लाइफस्टाइल, पढ़ाई और करियर को लेकर लोग काफी उत्सुक रहते हैं. अंबानी परिवार की दोनों बहू श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट के साथ उनकी बेटी ईशा अंबानी की पढ़ाई-लिखाई भी काफी चर्चाओं में रही है. 

इन तीनों ने देश और विदेश की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है. अब सवाल यह है कि आखिर किसके पास सबसे ज्यादा प्रभावशाली डिग्री है और किसकी पढ़ाई बाकी से भारी पड़ती है. चलिए आपको बताते हैं इस बार में पूरी जानकारी.

श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट की पढ़ाई

श्लोका मेहता जो आकाश अंबानी की पत्नी है.उन्होंने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की. उनकी गिनती पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट्स में होती है और वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही हैं. 

दूसरी ओर अनंत अंबानी की यानी पत्नी राधिका मर्चेंट पढ़ाई की बात करें. तो उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफी मजबूत माना जाता है. वह भी बिजनेस और रिसर्च से जुड़ी एक्टिविटीज में रुचि रखती हैं.

ईशा अंबानी की क्वालिफिकेशन

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी पढ़ाई की बात करें तो वह भी पढ़ाई के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की और फिर अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से साइकॉलजी और साउथ एशियन स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की. यह डिग्री उन्हें अपनी भाभियों श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट की डिग्रियों से मजबूत बनाती है. 

क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए करने के बाद उन्होंने सीधे रिलायंस की बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया. फिलहाल ईशा अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. तो सात ही रिलायंस जियो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल हैं.

Published at : 21 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Isha Ambani Shloka Mehta Radhika Merchant
