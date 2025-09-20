हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाICC के क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच रेफरी बनने के लिए होता है कौन सा एग्जाम, जानें एक मैच की कितनी मिलती है सैलरी

ICC के क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच रेफरी बनने के लिए होता है कौन सा एग्जाम, जानें एक मैच की कितनी मिलती है सैलरी

भारत में क्रिकेट के दीवानों के लिए अंपायरिंग एक नया करियर विकल्प बनकर उभर रहा है. सही ट्रेनिंग और नियमों की जानकारी के साथ अंपायर लाखों की कमाई और बड़ा सम्मान पा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 20 Sep 2025 05:15 PM (IST)

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है. गली-गली में बच्चे बल्ला और गेंद लेकर उतर जाते हैं और हर दूसरा खिलाड़ी या तो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बनने का सपना देखता है. लेकिन सच यह है कि क्रिकेट में करियर बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. हर खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाता. तो क्या क्रिकेट से जुड़ने के सारे रास्ते यहीं खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं! अगर आप क्रिकेट खेल में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन इस खेल से प्यार करते हैं, तो आपके लिए अंपायरिंग एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है.

क्रिकेट की दीवानगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. पूरी दुनिया में इस खेल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इंटरनेशनल मैचों के अलावा हर देश ने अपनी-अपनी टी20 लीग शुरू कर दी हैं, जिनका स्तर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कम नहीं है. आईपीएल जैसी लीग्स ने क्रिकेट को और ज्यादा रोमांचक और लोकप्रिय बना दिया है. यही वजह है कि आज सिर्फ पुरुष क्रिकेट ही नहीं बल्कि महिला क्रिकेट भी खूब बढ़ रहा है. ऐसे में खिलाड़ियों के साथ-साथ अंपायरों की मांग भी लगातार बढ़ी है.

अंपायरिंग क्यों है खास?

आपने अक्सर मैच देखते समय सोचा होगा कि अंपायर सिर्फ आउट और नॉट आउट का इशारा करते हैं. लेकिन असल में अंपायर का काम काफी चुनौतीपूर्ण होता है. उनके ऊपर मैच को निष्पक्ष और सही तरीके से पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है. उनके एक फैसले से मैच का रुख बदल सकता है. यही कारण है कि अंपायरिंग को सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला पेशा माना जाता है.

अंपायरों को कितना वेतन मिलता है?

अब सवाल उठता है कि आखिर अंपायरों को इस काम के लिए कितनी कमाई होती है. अगर इंटरनेशनल स्तर पर अंपायरिंग की जाए तो इसकी कमाई बहुत अच्छी है. आईसीसी के एक वनडे मैच में अंपायर को लगभग 2 लाख 25 हजार रुपये तक मिलते हैं. वहीं टेस्ट मैचों में यह फीस 3 लाख रुपये से भी ज्यादा होती है. इसके अलावा उन्हें अलग-अलग भत्ते भी दिए जाते हैं.

यह भी पढ़ें- Police Recruitment 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई, ऐसे होगा सिलेक्शन

अगर अंपायर का आईसीसी के साथ अनुबंध हो जाता है तो सालाना कमाई 60 लाख रुपये से लेकर 1 से डेढ़ करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. वहीं भारत में घरेलू मैचों की बात करें तो बीसीसीआई अंपायरों को प्रति मैच करीब 40 हजार रुपये तक का भुगतान करता है. यानी जैसे-जैसे अनुभव और स्तर बढ़ता है, कमाई भी कई गुना बढ़ जाती है.

कैसे बन सकते हैं क्रिकेट अंपायर?

क्रिकेट अंपायर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद अच्छे खिलाड़ी हों. लेकिन आपको क्रिकेट के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए. इसके साथ ही तेज दिमाग, तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता और साफ बोलने की कला भी होनी चाहिए. अंपायर को लंबे समय तक मैदान में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है.

अंपायर बनने के लिए सबसे पहले राज्य स्तर पर परीक्षाएं पास करनी होती हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) हर साल यह परीक्षाएं आयोजित करता है. इनमें उम्मीदवारों के क्रिकेट नियमों की जानकारी की जांच होती है. लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को मैदान पर ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद उन्हें घरेलू टूर्नामेंट में अंपायरिंग का मौका मिलता है.

यह भी पढ़ें -RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Sep 2025 05:15 PM (IST)
Tags :
Education Cricket Umpire India How To Become Cricket Umpire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर से सीख लेकर गलवान की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया
Poonam Pandey Mandodari Role: लव कुश Ramlila में विवाद, संतों की आपत्ति पर पुनर्विचार
Alternative Fuels: India का ₹22 लाख करोड़ Fossil Fuel Import घटाने का लक्ष्य!
H-1B Visa Fee Hike: Donald Trump के फैसले से उद्योग जगत में खलबली!
Lalu Family Feud: 'आत्मसम्मान' की खातिर Rohini Acharya का राजनीति छोड़ने का संकेत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
जनरल नॉलेज
Foreign Lawsuit In India: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
यूटिलिटी
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
हेल्थ
Navratri Fasting 2025: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget