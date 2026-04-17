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हिंदी न्यूज़शिक्षाअलीराजपुर ने शिक्षा में रचा इतिहास, बोर्ड परीक्षा परिणामों से बदली पिछड़े जिले की पहचान

अलीराजपुर ने शिक्षा में रचा इतिहास, बोर्ड परीक्षा परिणामों से बदली पिछड़े जिले की पहचान

वर्ष 2011 में अलीराजपुर की साक्षरता दर करीब 36 प्रतिशत थी, लेकिन अब शानदार प्रदर्शन से जिले की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है. मेहनत, बेहतर मार्गदर्शन और जागरूकता ने अलीराजपुर को मिली नई पहचान.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 02:01 PM (IST)
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  • अलीराजपुर की शिक्षा में क्रांति, पिछड़े जिले की बदली तस्वीर.
  • बोर्ड परीक्षा में छात्रों का शानदार प्रदर्शन, बदली जिले की छवि.
  • शिक्षकों के प्रयास, अभिभावकों के सहयोग से मिली सफलता.
  • कठिन परिस्थितियों में बच्चों की मेहनत, प्रेरणा का स्रोत बनी.

मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर, जो कभी कम साक्षरता और पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, आज शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना चुका है. बोर्ड परीक्षा परिणामों में विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन ने जिले की छवि बदल दी है. यह सफलता बताती है कि मेहनत, सही मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयास से किसी भी क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सकती है.

शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान
अलीराजपुर लंबे समय तक शिक्षा के मामले में कमजोर जिलों में गिना जाता रहा. यहां दूरदराज गांवों, सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई का माहौल प्रभावित रहता था. बच्चों को स्कूल पहुंचने और पढ़ाई जारी रखने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था.लेकिन अब जिले ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियां सफलता को रोक नहीं सकतीं. शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए गए प्रयासों ने अलीराजपुर को नई पहचान दिलाई है.

बोर्ड परीक्षा परिणामों में बड़ी सफलता
इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणामों में जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया.कई छात्रों ने अच्छे अंक हासिल कर प्रदेश स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.इन परिणामों ने यह दिखा दिया कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं होती. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थी भी मेहनत और अवसर मिलने पर शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं.

शिक्षकों की मेहनत बनी आधार
अलीराजपुर की सफलता के पीछे शिक्षकों की मेहनत सबसे अहम कारणों में से एक रही. स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाई गईं, नियमित टेस्ट लिए गए और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया.शिक्षकों ने बच्चों को केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया. उन्हें लगातार प्रेरित किया गया कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें.

अभिभावकों का मिला सहयोग
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. इसके बावजूद अलीराजपुर में अभिभावकों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी.माता-पिता ने बच्चों को स्कूल भेजने, समय पर पढ़ाई करने और परीक्षा की तैयारी में पूरा सहयोग दिया.यही कारण है कि विद्यार्थियों का मनोबल मजबूत बना रहा.

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कठिन हालात में बच्चों की मेहनत
जिले के कई विद्यार्थी ऐसे परिवारों से आते हैं जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती है.इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. सीमित साधनों में भी लगातार मेहनत की और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा.कुछ छात्र-छात्राओं ने लंबी दूरी तय कर स्कूल जाना जारी रखा, जबकि कई बच्चों ने सुविधाओं की कमी के बावजूद पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखी. यही लगन उनकी सफलता का कारण बनी.

साक्षरता दर में सुधार की उम्मीद
अलीराजपुर पहले कम साक्षरता दर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब शिक्षा में आए इस बदलाव से भविष्य के लिए नई उम्मीद जगी है. यदि इसी तरह प्रयास जारी रहे तो आने वाले वर्षों में जिले की साक्षरता दर और बेहतर हो सकती है.शिक्षा में सुधार से रोजगार, सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति के नए रास्ते भी खुलेंगे.

अन्य जिलों के लिए बना प्रेरणा
अलीराजपुर की सफलता उन सभी क्षेत्रों के लिए प्रेरणा है जिन्हें पिछड़ा माना जाता है. यह उदाहरण बताता है कि यदि प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी एक साथ मिलकर काम करें तो बदलाव संभव है.आज अलीराजपुर ने यह संदेश दिया है कि मेहनत, अनुशासन और सही दिशा मिलने पर कोई भी जिला नई पहचान बना सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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