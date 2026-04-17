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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीPatna High Court Recruitment 2026: पटना हाई कोर्ट में 56 पदों पर भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर और जिला जज लिए आवेदन शुरू

Patna High Court Recruitment 2026: पटना हाई कोर्ट में 56 पदों पर भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर और जिला जज लिए आवेदन शुरू

पटना हाई कोर्ट ने 56 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार कंप्यूटर ऑपरेटर और जिला जज पदों के लिए ऑनलाइन patnahighcourt.gov.in आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 08:38 AM (IST)
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  • न्यूनतम 18/35, अधिकतम 37/50 वर्ष आयु सीमा, नियमानुसार छूट.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है.पटना हाई कोर्ट ने नई भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर और जिला जज के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

पटना  उच्च न्यायालय भर्ती 2026 के तहत कुल 56 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती   इनमें 48 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 8 पद जिला जज  के लिए रखे गए हैं. दोनों पदों के लिए अलग-अलग पात्रता और चयन प्रक्रिया लागू होगी.

योग्यता

ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है. इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा टाइपिंग ज्ञान भी आवश्यक है. वहीं  जिला जज  पद के लिए उम्मीदवार के पासहाई कोर्ट रिक्रूटमेंट से संबंधित  योग्यता और निर्धारित वर्षों का अधिवक्ता अनुभव होना चाहिए.

उम्र सीमा

कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है. वहीं जिला जज पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

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चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है. इसके बाद मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा होगी. कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा.अंतिम चरण में इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी.

आवेदन शुल्क

कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए जनरल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 550 रुपये रखा गया है. जिला जज पद के लिए जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये तथा एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाएं.वहां संबंधित पद के Apply Online लिंक पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट कर दें.भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
JObs Patna High Court Vacancy Computer Operator Bharti District Judge Vacancy
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