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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Admit Card कल होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड और जानें जरूरी गाइडलाइंस

NEET UG 2026 Admit Card कल होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड और जानें जरूरी गाइडलाइंस

NEET UG Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड 27 अप्रैल सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे. पहले एडमिट कार्ड को पहले 26 अप्रैल को जारी किया जाना था.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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NEET UG Admit Card 2026: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड 27 अप्रैल सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे. पहले एडमिट कार्ड को पहले 26 अप्रैल को जारी किया जाना था, लेकिन अब संशोधित तारीख के अनुसार उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

यह परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देश और विदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. इससे पहले एजेंसी परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर चुकी है, जिसमें ज्यादातर उम्मीदवारों को उनकी पहली पसंद का शहर मिला है.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

  • उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर नीट यूजी एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.
  • सबमिट करते ही स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिख जाएगा.
  • इसे डाउनलोड कर लें और फ्यूचर के लिए प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं.

एडमिट कार्ड और परीक्षा पैटर्न

एनटीए की ओर से जारी एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का एड्रेस, रिपोर्टिंग टाइम, फोटो और जरूरी निर्देश दिए होते हैं. आयोग के अनुसार एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती होने पर तुरंत एजेंसी से कांटेक्ट करना जरूरी है. वहीं नीट यूजी परीक्षा कुल 720 अंकों की होगी, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 प्रश्न और बायोलॉजी से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर के लिए चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब पर एक अंक काटा जाएगा ‌

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परीक्षा के दिन इन चीजों का रखें ध्यान

नीट की परीक्षा में स्टूडेंट्स को एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना अनिवार्य है. बिना इसके एंट्री नहीं दी जाएगी. वहीं परीक्षा केंद्र पर केवल वहीं पेन इस्तेमाल करना होगा जो वहां उपलब्ध कराया जाएगा. मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है. हल्के और सादे कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. इसके अलावा धार्मिक ड्रेस पहनने वाले उम्मीदवारों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. साथ ही एनटीए ने उम्मीदवारों को फर्जी वेबसाइट और अफवाहों से बचने की सलाह दी है.  एनटीए के अनुसार स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
NEET Exam Date NEET UG 2026 NEET UG Admit Card NEET UG Admit Card 2026
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