हिंदी न्यूज़शिक्षाअब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र

अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों को UPI अपनाने के लिए कहा है. इस पहल का मकसद स्कूल के कामकाज को स्मार्ट बनाना और पेरेंट्स की परेशानी को दूर करना है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 12 Oct 2025 11:49 AM (IST)
स्कूलों में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों को एक पत्र जारी किया गया है. इसमें शिक्षा मंत्रालय ने सभी NCERT, CBSE, KVS और NVS जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फीस भरने के लिए डिजिटल पेमेंट मोड, खासकर यूपीआई को अपनाने का आग्रह किया है. शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस तरह न सिर्फ स्कूलों में फीस भरने के लिए लगने वाली लंबी लाइनें खत्म होंगी, बल्कि यह कदम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्नोलॉजी के मामले में अपडेटेड भी रखेगा. 

स्कूलों में UPI क्यों है जरूरी ?

स्कूलों में हमेशा से कैश देकर फीस भरी जाती है. ऐसे में पेरेंट्स को फीस भरने के लिए अलग से समय निकालकर स्कूल आना पड़ता है. उसमें भी न्यू एडमिशन और एग्जाम्स केसमय फीस काउंटरों पर काफी भीड़ लगी रहती है, जिससे पेरेंट्स और बच्चों को फीस भरने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है. साथ ही कई बार फी रिसिप्ट न मिलने या कैश न होने पर ये परेशानी और भी बढ़ जाती है. ऐसे में ऑनलाइन मोड में पेरेंट्स घर बैठे ही एक क्लिक से बिना किसी देरी के फीस जमा कर सकते हैं और इसका रिकॉर्ड भी हमेशा के लिए सेफ रहता है. साथ ही इसके जरिए आराम से कैशलैस पैमेंट हो जाएगी.    

UPI कैसे लाएगा बदलाव ?

ये सिस्टम, डिजिटल इंडिया के आइडिया को भी प्रमोट करता है. इस पहल से न सिर्फ स्कूल एडमिनिसट्रेशन बेहतर बनेगा बल्कि पेरेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा डिजिटली लिटरेट होंगे. 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होना बेहद जरूरी है. फिर चाहे उसके लिए बच्चों को स्मार्ट क्लासेज के जरिए पढ़ाना हो या फिर स्कूल फीस भरने के लिए UPI का इस्तेमाल.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 12 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Education Digital India Ministry Of Education UPI For School Fee Payment
