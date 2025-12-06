इस शहर की मेट्रो में निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और मेट्रो में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. कई लोग सुरक्षित नौकरी, अच्छे माहौल और स्थिर करियर की वजह से मेट्रो जॉब्स को प्राथमिकता देते हैं. खास बात यह है कि इस बार न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वीं पास रखी गई है, यानी जो उम्मीदवार ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे भी इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं.

दरअसल, कोलकाता मेट्रो रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के 128 पदों पर भर्ती निकली है. अगर आप 10वीं पास हैं और मेट्रो में नौकरी का सपना देखते हैं, तो यह अवसर आपके लिए बिल्कुल सही है. इसके लिए समय पर आवेदन करें. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 10वीं पास भी कैसे आवेदन कर सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 22 जनवरी 2026 तक चलेंगे यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए लगभग एक महीना रहेगा. मेट्रो में सरकारी नौकरी पाने की सोच रहे युवाओं के लिए यह बेहतरीन मौका है.

किस-किस पद पर निकली है वैकेंसी?

कोलकाता मेट्रो रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के 128 पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें फिटर 82 पद, इलेक्ट्रीशियन 28 पद, इंजीनियर 9 पद और वेल्डर (गैस व इलेक्ट्रिक) 9 पद शामिल हैं. ये पद अप्रेंटिसशिप के लिए हैं, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है और आगे नौकरी के अवसर भी बढ़ जाते हैं. लेकिन उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए, और कम से कम 50 प्रतिशत नंबर जरूरी हैं. साथ ही, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे संबंधित ITI का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है. साथ ही इसमें 22 जनवरी 2026 के आधार पर उम्र गिनी जाएगी. जिसमें न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष होगी. इस रेंज में आने वाले सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

सिलेक्शन कैसे होगा?

यह भर्ती पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी. हर ट्रेड और कैटेगरी के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. अगर दो लोगों के नंबर समान होते हैं, तो ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी. लास्ट चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिटनेस टेस्ट जरूरी होगा.

कैसे करें आवेदन?

1. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले कोलकाता मेट्रो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.

3. अब जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और अगर लागू हो तो आवेदन फीस जमा करें.

4. इसके साथ ही लास्ट में फॉर्म सबमिट करके उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें BRIC में निकली इन पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये हैं जरूरी डेट्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI