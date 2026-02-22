हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा​इस दिन से शुरू होंगे सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल ​के एग्जाम,​ एक क्लिक में पढ़ लें डिटेल्स

​इस दिन से शुरू होंगे सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल ​के एग्जाम,​ एक क्लिक में पढ़ लें डिटेल्स

CMA Intermediate Exam Date: ICMAI ​की तरफ से जारी कार्यक्रम के ​मुताबिक CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं 11 जून 2026 से शुरू ​हो जाएंगी. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Feb 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. ICMAI ने CMA जून 2026 सत्र के लिए परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. इसके साथ ही फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों स्तरों की परीक्षाओं की तारीखें तय हो गई हैं. लंबे समय से परीक्षा शेड्यूल का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह खबर काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब वे अपनी पढ़ाई और रिवीजन की योजना सही तरीके से बना सकते हैं.

संस्थान ने परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ आवेदन की अंतिम तिथि और विलंब शुल्क की जानकारी भी साफ कर दी है. ऐसे में उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि उन्हें कब तक बिना अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करना है और देरी होने पर कितना शुल्क देना पड़ेगा. ICMAI ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

11 जून से शुरू होंगी इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं

ICMAI द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं 11 जून 2026 से शुरू होंगी और 18 जून 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं सुबह और दोपहर की दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी. वहीं CMA फाउंडेशन की परीक्षा 14 जून 2026 को एक ही दिन में कराई जाएगी. इससे फाउंडेशन के छात्रों को पहले से ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का मौका मिल गया है.

आवेदन की अंतिम तिथि जानना है जरूरी

इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के उम्मीदवार 10 अप्रैल 2026 तक बिना किसी विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं. अगर कोई उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच आवेदन करने पर 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. वहीं फाउंडेशन कोर्स के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2026 तय की गई है. विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा 22 अप्रैल 2026 तक दी गई है.

परीक्षा का क्रम पहले से तय

संस्थान ने सभी विषयों का क्रम और समय पहले ही तय कर दिया है, ताकि छात्रों को किसी तरह की उलझन न हो. 11 जून को फाइनल स्तर के लिए कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून की परीक्षा होगी, जबकि उसी दिन इंटरमीडिएट के छात्रों की व्यावसायिक कानून और नैतिकता की परीक्षा दोपहर में कराई जाएगी. इसके बाद हर दिन अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी और 18 जून को फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों स्तर की आखिरी परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस पूरे कार्यक्रम से यह साफ है कि छात्रों को लगातार कई दिनों तक परीक्षा देनी होगी.


Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Feb 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Education CMA Intermediate Exam Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
​इस दिन से शुरू होंगे सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल ​के एग्जाम,​ एक क्लिक में पढ़ लें डिटेल्स
​इस दिन से शुरू होंगे सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल ​के एग्जाम,​ एक क्लिक में पढ़ लें डिटेल्स
शिक्षा
बिना फीस दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में दाखिला, EWS और DG कैटेगरी के लिए आवेदन शुरू  
बिना फीस दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में दाखिला, EWS और DG कैटेगरी के लिए आवेदन शुरू  
शिक्षा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट
शिक्षा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजपाल यादव, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए दोनों का सफर
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget