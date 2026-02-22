​इस दिन से शुरू होंगे सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल ​के एग्जाम,​ एक क्लिक में पढ़ लें डिटेल्स

कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. ICMAI ने CMA जून 2026 सत्र के लिए परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. इसके साथ ही फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों स्तरों की परीक्षाओं की तारीखें तय हो गई हैं. लंबे समय से परीक्षा शेड्यूल का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह खबर काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब वे अपनी पढ़ाई और रिवीजन की योजना सही तरीके से बना सकते हैं.



संस्थान ने परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ आवेदन की अंतिम तिथि और विलंब शुल्क की जानकारी भी साफ कर दी है. ऐसे में उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि उन्हें कब तक बिना अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करना है और देरी होने पर कितना शुल्क देना पड़ेगा. ICMAI ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.



11 जून से शुरू होंगी इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं



ICMAI द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं 11 जून 2026 से शुरू होंगी और 18 जून 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं सुबह और दोपहर की दो अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी. वहीं CMA फाउंडेशन की परीक्षा 14 जून 2026 को एक ही दिन में कराई जाएगी. इससे फाउंडेशन के छात्रों को पहले से ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का मौका मिल गया है.



आवेदन की अंतिम तिथि जानना है जरूरी



इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के उम्मीदवार 10 अप्रैल 2026 तक बिना किसी विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं. अगर कोई उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच आवेदन करने पर 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. वहीं फाउंडेशन कोर्स के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2026 तय की गई है. विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा 22 अप्रैल 2026 तक दी गई है.



परीक्षा का क्रम पहले से तय



संस्थान ने सभी विषयों का क्रम और समय पहले ही तय कर दिया है, ताकि छात्रों को किसी तरह की उलझन न हो. 11 जून को फाइनल स्तर के लिए कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून की परीक्षा होगी, जबकि उसी दिन इंटरमीडिएट के छात्रों की व्यावसायिक कानून और नैतिकता की परीक्षा दोपहर में कराई जाएगी. इसके बाद हर दिन अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी और 18 जून को फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों स्तर की आखिरी परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस पूरे कार्यक्रम से यह साफ है कि छात्रों को लगातार कई दिनों तक परीक्षा देनी होगी.







