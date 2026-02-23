हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल

Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि नदी के किनारे एक शेर पानी के पास पहुंचता है. तभी अचानक पानी से एक मगरमच्छ हमला कर देता है. देखते ही देखते मगरमच्छ शेर के मुंह को अपने जबड़ों में दबोच लेता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

जंगल की दुनिया में कौन किस पर भारी पड़ जाए, यह कहना आसान नहीं होता. जमीन पर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो पानी में मगरमच्छ को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है. लेकिन जब ये दोनों आमने-सामने आ जाएं तो नजारा रोंगटे खड़े कर देता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नदी किनारे मगरमच्छ और शेर के बीच खतरनाक भिड़ंत दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मगरमच्छ ने शेर के मुंह को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया है और शेर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है.

पानी के दरिंदे ने किया जंगल के राजा पर हमला

वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि नदी के किनारे एक शेर पानी के पास पहुंचता है. तभी अचानक पानी से एक मगरमच्छ हमला कर देता है. देखते ही देखते मगरमच्छ शेर के मुंह को अपने जबड़ों में दबोच लेता है. शेर बुरी तरह छटपटाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है. मगरमच्छ के जबड़े बेहद ताकतवर होते हैं. एक बार पकड़ लेने के बाद शिकार के लिए बचना आसान नहीं होता. वीडियो में शेर पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश करता दिखाई देता है. आसपास पानी उछलता नजर आता है और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे जंगल का राजा मुश्किल में फंस गया हो.

बेहद खतरनाक होती है दो दरिंदों की भिड़ंत

वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि शेर और मगरमच्छ के बीच टकराव असामान्य नहीं है, खासकर तब जब शेर पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंचता है. मगरमच्छ अक्सर घात लगाकर हमला करता है और मौका मिलते ही शिकार को पानी में खींचने की कोशिश करता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देख कर हैरान भी हैं और रोमांचित भी. जंगल की दुनिया में ताकत का असली खेल ऐसा ही होता है जहां हर कदम पर खतरा छिपा होता है.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

यूजर्स बोले, एआई है वीडियो

वीडियो को Mukesh Nokhwal नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एआई वीडियो है लेकिन विजुएल्स शानदार हैं. एक और यूजर ने लिखा...आज पता चला होगा कि दूसरे जानवरों को कितना दर्द होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शेर का सिर फूट जाना चाहिए था अब तक तो.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

Published at : 23 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: विदेशी दूल्हे को नहीं आया मांग भरना, मंडप में दुल्हन ने ऐसे की मदद, वीडियो देख मुस्कुराए यूजर्स
विदेशी दूल्हे को नहीं आया मांग भरना, मंडप में दुल्हन ने ऐसे की मदद, वीडियो देख मुस्कुराए यूजर्स
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video:
"दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है" कॉर्पोरेट कर्मचारियों के बीच मेट्रो में विवाद, जमकर चले लात घूंसे
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026 में भारत की पहली हार, दक्षिण अ​फ्रीका ने 76 रन से हराया | Ind Vs SA | Super 8
TMC नेता Mukul Roy का निधन, लंबे समय से कोमा में थे पूर्व रेल मंत्री | Breaking | ABP News
Maharashtra Budget Session: आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र, सीएम Fadnavis पेश करेंगे बजट
MP Bridge Collapse: NH-45 पर रेलवे ओवर ब्रिज का हिस्सा भरभराकर टूटा, यातायात प्रभावित | Breaking
दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
क्रिकेट
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget