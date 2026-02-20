हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम

यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित इस परीक्षा को एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Feb 2026 04:55 PM (IST)
यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित इस परीक्षा को एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा माना जाता है.

उत्तर प्रदेश में यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित इस परीक्षा को एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा माना जाता है. इस वर्ष 8033 परीक्षा केंद्रों पर कुल 52,53,746 परीक्षार्थी रजिस्टर थे, लेकिन पहले दो दिनों में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा से अनुपस्थित रहे. प्रशासन ने परीक्षा में नकल को रोकने और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए है.

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों पारियों को मिलाकर कुल 52,53,746 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे. इनमें से 49,40,038  परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे जबकि 3,13,708 स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी. जिसके बाद परीक्षा छोड़ देने वालों की संख्या काफी ज्यादा मानी जा रही है.
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों पारियों को मिलाकर कुल 52,53,746 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे. इनमें से 49,40,038  परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे जबकि 3,13,708 स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी. जिसके बाद परीक्षा छोड़ देने वालों की संख्या काफी ज्यादा मानी जा रही है.
हाई स्कूल परीक्षा के लिए 27,54,376 स्टूडेंट्स रजिस्टर थे. इनमें से 25,83,055 स्टूडेंट्स उपस्थित रहे, जबकि 1,71,321 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल नहीं हुए. पहले दिन सुबह की पारी में हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा कराई गई.
हाई स्कूल परीक्षा के लिए 27,54,376 स्टूडेंट्स रजिस्टर थे. इनमें से 25,83,055 स्टूडेंट्स उपस्थित रहे, जबकि 1,71,321 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल नहीं हुए. पहले दिन सुबह की पारी में हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा कराई गई.
Published at : 20 Feb 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
UP Board Exam 2026 Absent Students High School Exam UP Intermediate Exam UP

शिक्षा फोटो गैलरी

