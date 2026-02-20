यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों पारियों को मिलाकर कुल 52,53,746 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे. इनमें से 49,40,038 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे जबकि 3,13,708 स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी. जिसके बाद परीक्षा छोड़ देने वालों की संख्या काफी ज्यादा मानी जा रही है.