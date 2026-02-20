एक्सप्लोरर
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित इस परीक्षा को एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा माना जाता है.
उत्तर प्रदेश में यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो चुकी है. प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित इस परीक्षा को एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा माना जाता है. इस वर्ष 8033 परीक्षा केंद्रों पर कुल 52,53,746 परीक्षार्थी रजिस्टर थे, लेकिन पहले दो दिनों में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा से अनुपस्थित रहे. प्रशासन ने परीक्षा में नकल को रोकने और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए है.
