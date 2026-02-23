हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'

पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'

Mukul Roy Death: भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय का निधन हो गया है. वह TMC में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे और रेल मंत्री भी रह चुके हैं. वह पिछले 2 सालों से बीमार थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 23 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया है. वे 71 वर्ष के थे. उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने इसकी पुष्टि की. मुकुल रॉय ने रविवार रात करीब 1:30 बजे कोलकाता के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली. अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे.

गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे मुकुल रॉय

पिछले कुछ सालों से मुकुल रॉय की तबीयत खराब चल रही थी. 2023 में डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि वे पार्किंसंस रोग और डिमेंशिया से पीड़ित हैं. ब्रेन में हाइड्रोसेफलस की समस्या के कारण ब्रेन सर्जरी भी हुई थी. 2024 में भी कई बार अस्पताल में भर्ती हुए, जिसमें सिर में चोट और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शामिल थीं. हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई थी. बेटे शुभ्रांशु ने कहा, 'वह कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे.'

मुकुल रॉय का राजनीतिक सफर कैसा रहा था?

मुकुल रॉय का जन्म 17 अप्रैल 1954 को उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में हुआ था. उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा यूथ कांग्रेस से शुरू की. 1998 में ममता बनर्जी के साथ मिलकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. वे ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी रहे और TMC के महासचिव बने. 2006 में राज्यसभा सदस्य चुने गए.

  • 2009 से 2012 तक राज्यसभा में TMC के नेता रहे.
  • 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बने.
  • 2011 में TMC की सत्ता में आने के बाद उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई.
  • कई CPM और कांग्रेस नेताओं को TMC में लाने में सफल रहे.

2017 में TMC से अलग होकर नवंबर में बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कई TMC नेताओं को पार्टी में लाने में मदद की, जिससे 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 18 सीटें मिलीं. 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से जीते, लेकिन जून 2021 में फिर TMC में लौट आए. 13 नवंबर 2025 को कलकाता हाईकोर्ट ने दल-बदल कानून के तहत उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया था.

Published at : 23 Feb 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News Mukul Roy Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
इंडिया
भारत-US ट्रेड डील पर खतरा? ट्रंप के टैरिफ पर पाबंदी के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, जानें आगे क्या होगा?
भारत-US ट्रेड डील पर खतरा? ट्रंप के टैरिफ पर रोक के बाद अमेरिका का बड़ा कदम, जानें आगे क्या होगा?
इंडिया
यूनुस की विदाई के बाद सुधरे बांग्लादेश से रिश्ते, एस जयशंकर ने तारिक रहमान के करीबी को दिया भारत आने का न्योता
यूनुस की विदाई के बाद सुधरे बांग्लादेश से रिश्ते, एस जयशंकर ने तारिक रहमान के करीबी को दिया भारत आने का न्योता
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026 में भारत की पहली हार, दक्षिण अ​फ्रीका ने 76 रन से हराया | Ind Vs SA | Super 8
TMC नेता Mukul Roy का निधन, लंबे समय से कोमा में थे पूर्व रेल मंत्री | Breaking | ABP News
Maharashtra Budget Session: आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र, सीएम Fadnavis पेश करेंगे बजट
MP Bridge Collapse: NH-45 पर रेलवे ओवर ब्रिज का हिस्सा भरभराकर टूटा, यातायात प्रभावित | Breaking
दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नबंर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नबंर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगवा वस्त्रों में सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सियासी हस्तियों और निवेशकों से की मुलाकात
भगवा वस्त्रों में सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सियासी हस्तियों और निवेशकों से की मुलाकात
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
क्रिकेट
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget