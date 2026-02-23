अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद और यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में बरेली एसडीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे. अग्निहोत्री आज वृंदावन में नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे. पार्टी का नाम भगवान राम और भगवान कृष्ण के नामों के संगम से बनाया गया है.

अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए नई राजनीति पार्टी बनाने का ऐलान किया था. बताया जा रहा है कि अज वो सबसे पहले बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना के बाद आगे अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे. उन्होंने बताया कि इस पार्टी को लंबे मंथन के बाद बनाने की तैयारी की गई है.

आज नई पार्टी के नाम का करेंगे ऐलान

पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सोमवार को वृंदावन की पावन धरा से नई राजनीतिक पार्टी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा. उनके अनुसार यह पार्टी लंबे मंथन के बाद बनाई गई है और इसका नाम भगवान राम और भगवान कृष्ण के नामों के संगम से तय किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित दल का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को मजबूत करना होगा.

शंकराचार्य पर FIR दर्ज करने का विरोध

अलंकार अग्निहोत्री ने इस दौरान शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. उन पर लगे यौन शोषण के आरोप सिर्फ उन पर हमला ही नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज की छवि को ख़राब करने की साजिश है. उन पर एफआईआर दर्ज कराने वाले पर ख़ुद कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस और शंकराचार्य के साथ प्रयागराज मेले में हुए विवाद के एसडीएम बरेली पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में बने हुए है और अब वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं.

