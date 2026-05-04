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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़शिक्षारिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कैसे शुरू करें तैयारी?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में कैसे मिलती है नौकरी, इसके लिए कैसे शुरू करें तैयारी?

RBI में करियर बनाने के लिए सही शिक्षा, कौशल और परीक्षा रणनीति का होना बेहद जरूरी है. आईए जानते हैं आरबीआई में करियर बनाने का पूरा रोडमैप....

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 May 2026 05:57 PM (IST)
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया में नौकरी पाना देश के सबसे प्रतिष्ठित करियर विकल्पों में से एक माना जाता है. खासकर आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी का पद युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें शानदार सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और बेहतरीन वर्क-लाइफ बैलेंस मिलता है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मजबूत तैयारी रणनीति की आवश्यकता होती है...

स्किल्स क्या होनी जरूरी हैं?

RBI में सफल करियर के लिए केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि कुछ जरूरी स्किल्स का होना भी बेहद अहम है. सबसे पहले मजबूत एनालिटिकल थिंकिंग जरूरी है, इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स,क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट और डिटेल पर ध्यान देने की आदत आपको इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है.

क्या  होनी चाहिए योग्यता?

RBI में नौकरी के लिये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60% अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 50% अंक जरूरी होते हैं. हालांकि केवल ग्रेजुएशन से ही आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएशन किया है, तो यह आपके चयन की संभावना को और बेहतर बना सकता है. इसके अलावा CA, CFA या MBA (Finance) जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी RBI में करियर बनाने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं..

उम्र सीमा क्या होनी चाहिए ?

आरबीआई ग्रेड बी पद के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.हालांकि, आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के पास उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे M.Phil या Ph.D. होती है, उन्हें भी आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः आरबीआई में ऑफिसर बनने का सपना सच, ग्रेड B भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

परीक्षा पैटर्न

  • पहला चरण प्रीलिम्स होता है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं.
  • मुख्य परीक्षा यानी मेन्स होता है, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर शामिल होते हैं.
  • अंतिम चरण इंटरव्यू होता है, जिसमें उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और आर्थिक समझ का मूल्यांकन किया जाता है.

कैसे करें तैयारियां?

RBI परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह समझें और उसी के अनुसार पढ़ाई करें. नियमित अभ्यास करना बेहद जरूरी है, खासकर क्वांट और रीजनिंग के लिए.मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाते हैं.इसके साथ ही रोजाना अखबार पढ़ना और आर्थिक खबरों पर नजर रखना भी जरूरी है.

यह भी पढ़ें -  ICAI ने जारी किया सीए एग्जाम का शेड्यूल, जानें कब होगा इंटर-फाउंडेशन और फाइनल एग्जाम

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Published at : 04 May 2026 05:57 PM (IST)
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