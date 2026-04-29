आरबीआई में ऑफिसर बनने का सपना सच, ग्रेड B भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड बी अधिकारी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार निर्धारित 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं.



आरबीआई ग्रेड बी भर्ती 2026 के तहत विभिन्न विभागों में पद जारी किए गए हैं. इसमें ग्रेड बी जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम कैडर शामिल हैं. कुल 60 रिक्तियों में सबसे अधिक पद जनरल कैडर के लिए रखे गए हैं.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त छूट मिलेगी.

क्या चाहिए योग्यता?

ग्रेड बी जनरल पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है. कुछ पदों पर न्यूनतम अंक भी मांगे जा सकते हैं. डीईपीआर पद के लिए अर्थशास्त्र या फाइनेंस विषय में मास्टर डिग्री तथा डीएसआईएम पद के लिए सांख्यिकी, गणित, डेटा साइंस या संबंधित विषय में डिग्री/मास्टर डिग्री होना जरूरी है.

चयन प्रक्रिया

आरबीआई ग्रेड बी भर्ती में चयन कई चरणों में की जाएगी. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 850 रुपये प्लस जीएसटी जमा करना होगा. एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये प्लस जीएसटी निर्धारित किया गया है.

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कितना मिलेगा वेतन ?

आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी पद पर चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती बेसिक वेतन लगभग 78,450 रुपये प्रतिमाह तय की गयी है, इसके अलावा भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?



सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर दिखाई दे रहे RBI Grade B Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब New Registration विकल्प चुनें और अपना नाम, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें.

इसके बाद आवेदन फॉर्म में जानकारी सही-सही भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें.

फॉर्म को एक बार ध्यान से जांच लें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट रख लें.

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