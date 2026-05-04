(Source: ECI/ABP News)
ICAI ने जारी किया सीए एग्जाम का शेड्यूल, जानें कब होगा इंटर-फाउंडेशन और फाइनल एग्जाम
ICAI ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल 2026 परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. आइए जानते हैं आवेदन की पूरी प्रक्रिया...
- फॉर्म सुधार 23-25 जुलाई तक, परीक्षा केंद्र/माध्यम में बदलाव संभव.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने साल 2026 के लिए CA सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं. यह अपडेट उन छात्रों के लिए बेहद अहम है जो इस साल CA परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. नए शेड्यूल के अनुसार सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट परीक्षाएं सितंबर 2026 में आयोजित होंगी, जबकि फाइनल परीक्षा नवंबर 2026 में कराई जाएगी.इसके साथ ही आवेदन फॉर्म भरने की तारीखें और करेक्शन विंडो की जानकारी भी जारी की गई है, जिससे उम्मीदवार समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें.
कब होगी परीक्षा?
सीए फाउंडेशन परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी. पहला पेपर 2 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, इसके बाद दूसरा पेपर 5 सितंबर को होगा. तीसरा पेपर 7 सितंबर और अंतिम पेपर 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.परीक्षा का समय पहले दो पेपर के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि बाकी दो पेपर 2 बजे से 4 बजे तक होंगे.
CA इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 शेड्यूल
परीक्षा दो ग्रुप में आयोजित की जाएगी.
- ग्रुप 1- के पेपर 1 सितंबर, 3 सितंबर और 6 सितंबर.
- ग्रुप 2 - के पेपर 8 सितंबर, 10 सितंबर और 12 सितंबर.
- सभी पेपर का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.
CA फाइनल परीक्षा कब होगी ?
- ग्रुप 1 - के पेपर 2 नवंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर को होंगे.
- ग्रुप 2 - के पेपर 9 नवंबर, 11 नवंबर और 13 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे.
- पेपर का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि अंतिम पेपर 2 बजे से 6 बजे तक चलेगा.
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कब शुरू होंगे आवेदन?
CA परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी. बिना लेट फीस के आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई तय की गई है. वहीं, लेट फीस के साथ उम्मीदवार 22 जुलाई 2026 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, 23 जुलाई से 25 जुलाई तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी, जिसमें छात्र अपने परीक्षा केंद्र या माध्यम में बदलाव कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन ?
- सबसे पहले ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाएं.
- इसके बाद लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें.
- लॉगिन के बाद “Apply for Exam” या “Examination Form” सेक्शन में क्लिक करें.
- अब कैंडिडेट्स अपनी जरूरी डिटेल्स भरें.
- अब अपने जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें साथ ही उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
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Source: IOCL