Karnataka New CM: कर्नाटक में ढाई साल पहले तय हुआ सत्ता का फॉर्मूला अब लागू होता दिख रहा है, जिससे राज्य की सियासत में एक बड़े युग परिवर्तन की शुरुआत होने की संभावना प्रबल है. दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के आलाकमान के साथ हुई एक हाई-लेवल बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. इसके बाद वर्तमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बतौर नए मुख्यमंत्री ताजपोशी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: UPSC का बड़ा बदलाव, पहली बार रिजल्ट से पहले जारी हुई प्रीलिम्स Answer Key

डीके शिवकुमार की एजुकेशन

डीके शिवकुमार राजनीति के साथ-साथ शैक्षणिक रूप से भी काफी अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा कनकपुरा से पूरी करने के बाद बेंगलुरु के प्रसिद्ध आरसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद, राजनीति में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर से राजनीति विज्ञान में 2006 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की.

डीके शिवकुमार की आफ्टर प्रमोशन सैलरी

उप मुख्यमंत्री के पद से मुख्यमंत्री के पद पर प्रमोट होने के बाद डीके शिवकुमार के वेतन, भत्तों और मिलने वाली आधिकारिक सुविधाओं में भी बड़ा बदलाव आएगा. वर्तमान में एक मंत्री या डिप्टी सीएम के रूप में उनका कुल मासिक वेतन और भत्ता लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये के बीच है, जो मुख्यमंत्री बनते ही मूल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सत्कार भत्ता मिलाकर करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट होते ही उन्हें राज्य का मुख्य आधिकारिक सरकारी बंगला, जेड प्लस श्रेणी की हाई सुरक्षा, विशेष बुलेटप्रूफ गाड़ियों का काफिला और दौरों के लिए राज्य के विशेष विमान का उपयोग करने का विशेषाधिकार भी मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: Transfer Policy: इन नौकरियों में नहीं मिलती अपने गृहनगर में पोस्टिंग, जानिए क्यों होता है ऐसा?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI