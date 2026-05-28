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हिंदी न्यूज़शिक्षाKarnataka New CM: कितने पढ़े लिखे हैं कर्नाटक के होने वाले सीएम डीके शिवकुमार, जानिए प्रमोशन के बाद कितनी मिलेगी सैलरी

Karnataka New CM: कितने पढ़े लिखे हैं कर्नाटक के होने वाले सीएम डीके शिवकुमार, जानिए प्रमोशन के बाद कितनी मिलेगी सैलरी

Karnataka New CM DK Shivakumar Education: क्या आप जानते हैं कर्नाटक के नए सीएम डीके शिवकुमार कितना पढ़ें हैं और प्रमोशन के बाद उनका वेतन कितना होगा? एक क्लिक में जानिए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 28 May 2026 02:53 PM (IST)
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Karnataka New CM: कर्नाटक में ढाई साल पहले तय हुआ सत्ता का फॉर्मूला अब लागू होता दिख रहा है, जिससे राज्य की सियासत में एक बड़े युग परिवर्तन की शुरुआत होने की संभावना प्रबल है. दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के आलाकमान  के साथ हुई एक हाई-लेवल बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. इसके बाद वर्तमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बतौर नए मुख्यमंत्री ताजपोशी हो सकती है.

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डीके शिवकुमार की एजुकेशन

डीके शिवकुमार राजनीति के साथ-साथ शैक्षणिक रूप से भी काफी अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा कनकपुरा से पूरी करने के बाद बेंगलुरु के प्रसिद्ध आरसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद, राजनीति में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर से राजनीति विज्ञान में 2006 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की.

डीके शिवकुमार की आफ्टर प्रमोशन सैलरी 

उप मुख्यमंत्री के पद से मुख्यमंत्री के पद पर प्रमोट होने के बाद डीके शिवकुमार के वेतन, भत्तों और मिलने वाली आधिकारिक सुविधाओं में भी बड़ा बदलाव आएगा. वर्तमान में एक मंत्री या डिप्टी सीएम के रूप में उनका कुल मासिक वेतन और भत्ता लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये के बीच है, जो मुख्यमंत्री बनते ही मूल वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सत्कार भत्ता मिलाकर करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट होते ही उन्हें राज्य का मुख्य आधिकारिक सरकारी बंगला, जेड प्लस श्रेणी की हाई सुरक्षा, विशेष बुलेटप्रूफ गाड़ियों का काफिला और दौरों के लिए राज्य के विशेष विमान का उपयोग करने का विशेषाधिकार भी मिल जाएगा. 

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About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 28 May 2026 02:53 PM (IST)
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Siddaramaiah Karnataka New CM Karnataka DK SHivakumar
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