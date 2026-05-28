इन नौकरियों में नहीं मिलती अपने गृहनगर में पोस्टिंग, जानिए क्यों होता है ऐसा?

Transfer Policy: सरकारी नौकरी पाने का सपना हर युवा देखता है. कई लोग सालों मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, लेकिन नौकरी लगते ही उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, जब उनकी पोस्टिंग अपने गृहनगर की जगह किसी दूसरे शहर या राज्य में कर दी जाती है. बैंक, रेलवे, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, आईएएस, आईपीएस और कई केंद्रीय सरकारी विभागों में ऐसा अक्सर होता है.

कई युवाओं के मन में सवाल आता है कि आखिर सरकार अपने ही शहर में पोस्टिंग क्यों नहीं देती? असल में इसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं. सरकार चाहती है कि कर्मचारी हर जगह काम करने का अनुभव लें और किसी एक इलाके तक सीमित न रहें. खासकर पुलिस, प्रशासन और बैंक जैसी नौकरियों में यह नियम इसलिए रखा जाता है ताकि काम निष्पक्ष तरीके से हो सके और किसी तरह का पक्षपात न हो. केंद्र सरकार की नौकरियों में तो पूरे देश में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है.

निष्पक्ष काम और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए नियम

कई विभागों में अपने घर के पास पोस्टिंग न देने की सबसे बड़ी वजह निष्पक्षता मानी जाती है. अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की पोस्टिंग उसी इलाके में हो जहां उसके रिश्तेदार, दोस्त या पहचान वाले रहते हों, तो फैसलों पर असर पड़ सकता है. इसी कारण पुलिस, प्रशासन और टैक्स विभाग जैसी नौकरियों में कर्मचारियों को दूसरे जिलों या राज्यों में भेजा जाता है.

वहीं रेलवे, बैंक और पैरामिलिट्री फोर्स में भी ट्रांसफर और अलग-अलग जगह पोस्टिंग का नियम काफी पुराना है. सेना और CRPF जैसी फोर्स में जवानों को देश के अलग-अलग इलाकों में तैनात किया जाता है ताकि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे. हालांकि CRPF जवानों को घर के नजदीक पोस्टिंग देने की नई व्यवस्था साल 2014 में शुरू की गई थी. उस समय CRPF ने जवानों को उनके “होम जोन” के आसपास रखने का फैसला लिया था, ताकि वे परिवार के करीब रह सकें और तनाव कम हो.

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हर राज्य और शहर में कर्मचारियों की जरूरत भी बड़ी वजह

सरकारी विभाग पूरे देश में काम करते हैं. ऐसे में हर जगह कर्मचारियों की जरूरत होती है. अगर सभी लोगों को उनके घर के पास ही पोस्टिंग दे दी जाए, तो कई दूर-दराज के इलाकों में कर्मचारी ही नहीं मिल पाएंगे. यही वजह है कि रेलवे, डाक विभाग, बैंक और सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों को अलग-अलग राज्यों और जिलों में भेजा जाता है. कई बार युवा शुरुआत में घर से दूर जाने से परेशान हो जाते हैं. वहीं परिवार से दूरी, नई भाषा और नए माहौल में रहना आसान नहीं होता. लेकिन समय के साथ यही अनुभव उनके काम और जिंदगी दोनों में मदद करता है. कई कर्मचारी बाद में ट्रांसफर लेकर अपने राज्य या शहर के करीब भी आ जाते हैं. सरकार पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने जैसे नियमों पर भी काम करती रहती है.

बदलते समय में कुछ विभाग दे रहे हैं राहत

अब समय के साथ कुछ विभाग कर्मचारियों की परेशानी को समझने लगे हैं. कई सरकारी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि कर्मचारियों को ज्यादा दूर न भेजा जाए, खासकर महिलाओं और परिवार वाले कर्मचारियों को. वहीं कुछ विभागों में होम स्टेट पोस्टिंग की सुविधा भी सीमित रूप में दी जाती है.

इसके बावजूद सच्चाई यही है कि सरकारी नौकरी में देश सेवा सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है. जहां जरूरत होती है, वहीं कर्मचारी को भेजा जाता है. यही वजह है कि सरकारी नौकरी सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और त्याग भी मांगती है.

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