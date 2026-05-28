हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाTransfer Policy: इन नौकरियों में नहीं मिलती अपने गृहनगर में पोस्टिंग, जानिए क्यों होता है ऐसा?

Transfer Policy: इन नौकरियों में नहीं मिलती अपने गृहनगर में पोस्टिंग, जानिए क्यों होता है ऐसा?

Transfer Policy: सरकारी नौकरी में हर किसी को अपने शहर में पोस्टिंग नहीं मिलती. जानिए क्यों बैंक, रेलवे, सेना और प्रशासनिक सेवाओं में कर्मचारियों को दूसरे राज्यों और शहरों में भेजा जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 28 May 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

Transfer Policy: सरकारी नौकरी पाने का सपना हर युवा देखता है. कई लोग सालों मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, लेकिन नौकरी लगते ही उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, जब उनकी पोस्टिंग अपने गृहनगर की जगह किसी दूसरे शहर या राज्य में कर दी जाती है. बैंक, रेलवे, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, आईएएस, आईपीएस और कई केंद्रीय सरकारी विभागों में ऐसा अक्सर होता है.

कई युवाओं के मन में सवाल आता है कि आखिर सरकार अपने ही शहर में पोस्टिंग क्यों नहीं देती? असल में इसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं. सरकार चाहती है कि कर्मचारी हर जगह काम करने का अनुभव लें और किसी एक इलाके तक सीमित न रहें. खासकर पुलिस, प्रशासन और बैंक जैसी नौकरियों में यह नियम इसलिए रखा जाता है ताकि काम निष्पक्ष तरीके से हो सके और किसी तरह का पक्षपात न हो. केंद्र सरकार की नौकरियों में तो पूरे देश में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है. 

निष्पक्ष काम और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए नियम

कई विभागों में अपने घर के पास पोस्टिंग न देने की सबसे बड़ी वजह निष्पक्षता मानी जाती है. अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की पोस्टिंग उसी इलाके में हो जहां उसके रिश्तेदार, दोस्त या पहचान वाले रहते हों, तो फैसलों पर असर पड़ सकता है. इसी कारण पुलिस, प्रशासन और टैक्स विभाग जैसी नौकरियों में कर्मचारियों को दूसरे जिलों या राज्यों में भेजा जाता है.

वहीं रेलवे, बैंक और पैरामिलिट्री फोर्स में भी ट्रांसफर और अलग-अलग जगह पोस्टिंग का नियम काफी पुराना है. सेना और CRPF जैसी फोर्स में जवानों को देश के अलग-अलग इलाकों में तैनात किया जाता है ताकि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे. हालांकि CRPF जवानों को घर के नजदीक पोस्टिंग देने की नई व्यवस्था साल 2014 में शुरू की गई थी. उस समय CRPF ने जवानों को उनके “होम जोन” के आसपास रखने का फैसला लिया था, ताकि वे परिवार के करीब रह सकें और तनाव कम हो. 

यह भी पढ़ेंः बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) मुख्य परीक्षा आज, 1799 पदों के लिए 36 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

हर राज्य और शहर में कर्मचारियों की जरूरत भी बड़ी वजह

सरकारी विभाग पूरे देश में काम करते हैं. ऐसे में हर जगह कर्मचारियों की जरूरत होती है. अगर सभी लोगों को उनके घर के पास ही पोस्टिंग दे दी जाए, तो कई दूर-दराज के इलाकों में कर्मचारी ही नहीं मिल पाएंगे. यही वजह है कि रेलवे, डाक विभाग, बैंक और सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों को अलग-अलग राज्यों और जिलों में भेजा जाता है. कई बार युवा शुरुआत में घर से दूर जाने से परेशान हो जाते हैं. वहीं परिवार से दूरी, नई भाषा और नए माहौल में रहना आसान नहीं होता. लेकिन समय के साथ यही अनुभव उनके काम और जिंदगी दोनों में मदद करता है. कई कर्मचारी बाद में ट्रांसफर लेकर अपने राज्य या शहर के करीब भी आ जाते हैं. सरकार पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने जैसे नियमों पर भी काम करती रहती है. 

बदलते समय में कुछ विभाग दे रहे हैं राहत

अब समय के साथ कुछ विभाग कर्मचारियों की परेशानी को समझने लगे हैं. कई सरकारी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि कर्मचारियों को ज्यादा दूर न भेजा जाए, खासकर महिलाओं और परिवार वाले कर्मचारियों को. वहीं कुछ विभागों में होम स्टेट पोस्टिंग की सुविधा भी सीमित रूप में दी जाती है.

इसके बावजूद सच्चाई यही है कि सरकारी नौकरी में देश सेवा सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है. जहां जरूरत होती है, वहीं कर्मचारी को भेजा जाता है. यही वजह है कि सरकारी नौकरी सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और त्याग भी मांगती है. 

यह भी पढ़ेंः UPSSSC AGTA Group C recruitment 2026: UPSSSC में 2759 कृषि पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Government Jobs Government Departments Police Department Public Service Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Transfer Policy: इन नौकरियों में नहीं मिलती अपने गृहनगर में पोस्टिंग, जानिए क्यों होता है ऐसा?
इन नौकरियों में नहीं मिलती अपने गृहनगर में पोस्टिंग, जानिए क्यों होता है ऐसा?
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
शिक्षा
Study In India: इन देशों के छात्रों को खूब भा रही भारत की पढ़ाई, हर साल इतने बच्चे छोड़ आते हैं अपना वतन
इन देशों के छात्रों को खूब भा रही भारत की पढ़ाई, हर साल इतने बच्चे छोड़ आते हैं अपना वतन
शिक्षा
India vs Russia China Ukraine MBBS Fees: चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
Eid Al Adha: दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget