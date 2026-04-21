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हिंदी न्यूज़शिक्षाPatwari To Tehsildar Full Process: एक पटवारी कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है तहसीलदार? एक क्लिक में समझें पूरा प्रोसेस

Patwari To Tehsildar Full Process: एक पटवारी कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है तहसीलदार? एक क्लिक में समझें पूरा प्रोसेस

Patwari To Tehsildar Full Process : ग्रामीण प्रशासन में पटवारी और तहसीलदार दोनों ही बेहद जरूरी पद हैं. जहां पटवारी गांव स्तर पर जमीन और राजस्व से जुड़े काम संभालता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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Patwari To Tehsildar Full Process : सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि प्रशासनिक सेवा में जाएं और सम्मानजनक पद पर काम करें. ग्रामीण प्रशासन में पटवारी और तहसीलदार दोनों ही बेहद जरूरी पद हैं. जहां पटवारी गांव स्तर पर जमीन और राजस्व से जुड़े काम संभालता है, वहीं तहसीलदार पूरे क्षेत्र (तहसील) का प्रभारी होता है. बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि पटवारी से सीधे तहसीलदार बना जा सकता है और इसमें कितने प्रमोशन लगते हैं. तो आइए जानते हैं कि एक पटवारी कितने प्रमोशन के बाद तहसीलदार बन जाता है. 

पटवारी क्या होता है और उसका काम क्या है?

पटवारी गांव या छोटे क्षेत्र का राजस्व अधिकारी होता है. इसका मुख्य काम जमीन का रिकॉर्ड रखना, किसानों की जानकारी अपडेट करना, जमीन से जुड़े विवादों में मदद करना और राजस्व (टैक्स) से संबंधित जानकारी देना होता है. पटवारी प्रशासन की सबसे पहली कड़ी होता है, जो सीधे लोगों से जुड़ा रहता है. 

पटवारी बनने के लिए क्या जरूरी है?

पटवारी बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र आमतौर पर 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है. इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे CPCT या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा. उम्मीदवार को लिखित परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न आते हैं. 

पटवारी कितने प्रमोशन के बाद तहसीलदार बन जाता है?

पटवारी से तहसीलदार बनने का रास्ता सीधा नहीं होता है, बल्कि इसके लिए चरणबद्ध प्रमोशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले व्यक्ति पटवारी के पद पर काम करता है, इसके बाद अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर उसे राजस्व निरीक्षक (RI) बनाया जाता है, फिर नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन मिलता है और लास्ट में तहसीलदार बनता है. इस तरह आमतौर पर कुल 3 प्रमोशन के बाद यह पद मिलता है. हालांकि हर प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा, काम का अनुभव और अच्छा प्रदर्शन जरूरी होता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 20 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है. 

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तहसीलदार क्या होता है और उसके काम?

तहसीलदार एक बड़े क्षेत्र (तहसील) का अधिकारी होता है. उसके मुख्य काम जमीन के रिकॉर्ड की निगरानी, जमीन विवादों को सुलझाना, टैक्स और राजस्व की वसूली देखना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, पटवारी और अन्य अधिकारियों की निगरानी करना है. 

पटवारी और तहसीलदार सैलरी और सुविधाएं

पटवारी और तहसीलदार दोनों ही सरकारी पद हैं, लेकिन उनकी सैलरी और सुविधाओं में काफी अंतर होता है. पटवारी की शुरुआती सैलरी लगभग 24,000 होती है, जिसमें 2100 ग्रेड पे शामिल रहता है और इसके अलावा कुछ भत्ते भी मिलते हैं. वहीं तहसीलदार एक उच्च पद होने के कारण उसकी सैलरी लगभग 30,000 से लेकर 1,00,000 या उससे ज्यादा तक हो सकती है, जो अनुभव और प्रमोशन के साथ बढ़ती रहती है, इसके साथ तहसीलदार को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सरकारी बंगला, गाड़ी, स्टाफ, मेडिकल सुविधा और पेंशन. 

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Published at : 21 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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