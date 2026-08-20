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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLast Sawan Somwar 2026: सावन के तीन सोमवार नहीं रख पाए व्रत? 24 अगस्त को मिल रहा आखिरी मौका, जानिए क्या करें

Last Sawan Somwar 2026: सावन के तीन सोमवार नहीं रख पाए व्रत? 24 अगस्त को मिल रहा आखिरी मौका, जानिए क्या करें

Last Sawan Somwar 2026 Date: सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 को है. जो लोग सावन में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक नहीं कर पाए हो उनके लिए ये दिन खास है, देखें मुहूर्त और कैसे करें शिव को प्रसन्न.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 20 Aug 2026 12:49 PM (IST)
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Last Sawan Somwar 2026 Date: सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर है. 30 जुलाई से शुरू हुआ शिव जी का प्रिय माह सावन 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा. इस बार श्रावण में 4 सावन सोमवार का संयोग है. सावन सोमवार महादेव की पूजा के लिए अत्यंत प्रभावशाली दिन माना जाता है. मान्यता है कि जो लोग इस दिन विधिवत महादेव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं उनके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है.

जो लोग किसी कारणवश सावन में शिव पूजा नहीं कर पाए हों उनके लिए 24 अगस्त का दिन बहुत खास है. इस दिन सावन का आखिरी सोमवार है. इस दिन कौन से खास संयोग बन रहे हैं, क्या है पूजा का मुहूर्त, कैसे करें महादेव को प्रसन्न जान लें.

आखिरी सावन सोमवार 2026 में कब ?

आखिरी सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को है. अभी तक जो लोग सावन में शिव पूजा नहीं कर पाए हो वो इस दिन महादेव की आराधना कर पूरे सावन में शिवोपासना करने का फल प्राप्त कर सकते हैं.

जलाभिषेक के लिए 2 शुभ मुहूर्त

सावन सोमवार के दिन सुबह 11 बजे तक जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का समय श्रेष्ठ माना जाता है. शाम के समय महादेव के मंत्रों का जाप करें, आरती, भोग आदि पूजन करें.

  • अमृत का चौघड़िया - सुबह 05:55 - सुबह 07:32
  • शुभ का चौघड़िया - सुबह 09:09 - सुबह 10:46

आखिरी सावन सोमवार पर 3 शुभ संयोग

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 24 अगस्त 2026 का दिन कई शुभ ग्रह योगों से खास रहने वाला है. इस दिन सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा, जबकि कर्क राशि में बृहस्पति की स्थिति हंस राजयोग का निर्माण करेगी. इसके साथ प्रीति योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा. ज्योतिष में इन योगों को शुभ माना गया है. ऐसे में कुछ राशियों के जातकों के लिए यह समय करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है.

आखिरी सावन सोमवार पर करें ये काम

  • सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, व्रत का संकल्प लें और शिव मंदिर जाएं. शिवलिंग पर पहले जल और फिर गंगाजल अर्पित करें. घर में शिवलिंग है तो विधिविधान से घर ही पूजन कर सकते हैं.
  • इसके बाद दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक कर सकते हैं. फिर साफ जल से अभिषेक करके बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें.
  • 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें.
  • 108 बार ऊं नमः शिवाय का जाप करें.
  • संतान, विवाह, सुख-समृद्धि या मनोकामना के लिए शिव-पार्वती से प्रार्थना करें.
  • सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या फल का दान करें.
  • शाम को शिव मंदिर में दीपक जलाकर शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं.

1. क्या सावन में शिव पूजा नहीं कर पाए तो आखिरी सोमवार को पूजा कर सकते हैं?
हां, सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा, जलाभिषेक और मंत्र जाप किया जा सकता है. मान्यता है कि सावन में की गई शिव आराधना विशेष फलदायी होती है, इसलिए इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करना शुभ माना जाता है.

2. आखिरी सावन सोमवार पर कौन सा मंत्र जाप करना सबसे शुभ है?
भगवान शिव की पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप किया जा सकता है. श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 बार या इससे अधिक मंत्र का जाप कर सकते हैं. इसके अलावा शाम के समय शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ भी किया जा सकता है.

3. आखिरी सावन सोमवार पर कौन सा दान करना चाहिए?
इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या जरूरत की वस्तुओं का दान किया जा सकता है. दान करते समय दिखावे से बचकर श्रद्धा और सेवा भावना रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी पुण्यदायी माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Sawan 2026 Sawan Somwar 2026
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