उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने हाल ही में अपने सबसे बड़े होमगार्ड भर्ती अभियानों में से एक की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कुल 41,424 पदों के लिए रिक्तियों की घोषणा की है. यह भर्ती अभियान पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए खुला है, जिससे राज्य की सुरक्षा सेवाओं में समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने कक्षा 10 या 12 पास की हो, और जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच हो. सरकारी मानदंडों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट भी दी जाएगी. यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. इस भर्ती अभियान को उत्तर प्रदेश में इस साल के सबसे बड़े सरकारी रोजगार अवसरों में से एक माना जा रहा है. राज्य भर में हजारों पद अवेलेबल हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर नोटिफिकेशन और अपडेट चेक करते रहें.

यूपी होमगार्ड 2025 किन लोगों के लिए

यूपी होमगार्ड 2025 के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई, 2025 तक 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी. इसके अलावा उम्मीदवार ने कक्षा 10 पास होना जरूरी है. हालांकि, कक्षा 12 पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. सिर्फ वही उम्मीदवार आगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, जो इन दोनों मानदंडों को पूरा करते हैं.

यूपी होमगार्ड 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

1. UPPRPB होमगार्ड नोटिस पर जाएं और आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

2. अपने पात्रता मानदंड की पुष्टि करें.

3. ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र पूरा भरें.

4. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करें.

5. भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

6. उम्मीदवारों को हमेशा सलाह दी जाती है कि आधिकारिक यूपी पुलिस वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी और किसी भी अपडेट को नियमित रूप से चेक करें.

