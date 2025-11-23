स्मृति मंधाना ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं या पलाश मुच्छल? देखें दोनों का रिपोर्ट कार्ड

Smriti Mandhana Palash Muchhal: Education भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल से सगाई के बाद अब शादी करने का फैसला कर लिया है. 23 नवंबर को दोनों सात फेरे लेंगे. मैदान पर स्मृति की क्लास दुनिया जानती है. लेकिन पढ़ाई में भी वह पीछे नहीं रहीं. दूसरी तरफ पलाश मुच्छल कम उम्र से ही म्यूजिक का जाना-पहचाना नाम हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर भी काफी सजग रहे हैं.

यही वजह है कि फैंस के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि आखिर दोनों में ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है. किसके पास कौन सी डिग्री है. किसने पढ़ाई और करियर को कैसे संभाला और दोनों का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है. चलिए आपके बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

स्मृति मंधाना ने कितनी पढ़ाई की?

स्मृति मंधाना का जन्म मुंबई में हुआ लेकिन उनका बचपन सांगली के माधवनगर में बीता. वहीं के एक स्थानीय स्कूल से उन्होंने शुरुआत की और इसी दौरान उनका झुकाव क्रिकेट की तरफ बढ़ा. स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट की तैयारी भी जारी रखी. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी और सांगली के चिंतामनराव कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया.

लगातार टूर्नामेंट, कैंप और नेशनल-इंटरनेशनल मैचों के बीच भी उन्होंने बी.कॉम की डिग्री पूरी की. यह बात साफ दिखाती है कि वह सिर्फ खेल पर नही. करियर प्लानिंग पर भी उतना ही फोकस रखती हैं. पढ़ाई बीच में छोड़ने के बजाय उन्होंने दोनों चीजें साथ निभाईं और अपनी डिग्री पूरी की.

पलाश मुच्छल की कितने पढ़े लिखे?

पलाश मुच्छल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. उनकी स्कूली पढ़ाई इंदौर के क्वींस कॉलेज से हुई. पढ़ाई के साथ ही वह म्यूजिक कंपोज करने लगे थे. लेकिन पढ़ाई को कभी हल्के में नहीं लिया. ग्रेजुएशन भी उन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से पूरा किया. कॉलेज के दिनों में स्टूडियो वर्क और शुरुआती प्रोजेक्ट्स ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.

लेकिन उन्होंने औपचारिक शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ा. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और खुद को पूरी तरह कंपोजिंग और सिंगिंग में झोंक दिया. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने थियोरी और टेक्निकल स्किल्स पर भी ध्यान दिया.

कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है?

अगर सिर्फ फॉर्मल डिग्री की बात करें तो स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल दोनों ही ग्रेजुएट हैं. स्मृति ने बी.कॉम पूरा किया. जबकि पलाश ने भी कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद म्यूजिक में प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की. फील्ड अलग हैं लेकिन पढ़ाई को लेकर दोनों का नजरिया काफी मैच करता है. यानी कह सकते हैं दोनों पढ़ाई के मामले में बराबर है.

