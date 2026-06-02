कोर्ट में नौकरी का बड़ा मौका, 1265 क्लर्क पदों पर आवेदन शुरू

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हरियाणा जिला अदालतों में क्लर्क के 1265 पद भरे जाएंगे.

स्नातक डिग्री धारक, 18-42 वर्ष के युवा कर सकते हैं आवेदन.

शुल्क श्रेणी अनुसार, सामान्य पुरुष 1200, महिला 875 रुपये.

चयन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर टेस्ट और डीवी के आधार पर.

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है.पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के तहत सोसायटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबोर्डिनेट कोर्ट्स (SSSC) ने हरियाणा की जिला अदालतों में क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 1265 पद भरे जाएंगे आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1265 क्लर्क पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.इनमें सामान्य, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, पूर्व सैनिक और दिव्यांग वर्ग के लिए अलग-अलग पद आरक्षित किए गए हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?



आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए. मैट्रिक या उससे ऊपर की पढ़ाई में हिंदी या संस्कृत विषय का होना भी आवश्यक रखा गया है.

आयु सीमा कितनी है?

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट मिलेगी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 1200 रुपये शुल्क जमा करना होगा. सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 875 रुपये रखा गया है.वहीं SC, BC, EWS और पूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को 710 रुपये फीस देनी होगी हरियाणा के दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

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कैसे होगा चयन?



उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट (CPT) और दस्तावेज सत्यापन के जरिए किया जाएगा. हालांकि अंतिम मेरिट सूची केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. कंप्यूटर टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा.

परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी.परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे Haryana Court Clerk Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खोलें.

फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें.

पासपोर्ट साइज फोटो और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन शुल्क जमा करें.

फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट या PDF अपने पास सुरक्षित रख लें.

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