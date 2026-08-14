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हिंदी न्यूज़शिक्षाHow To AudioEAST Coast रेलवे में 1421 पदों पर भर्ती, 15 अगस्त से आवेदन शुरू

EAST Coast रेलवे में 1421 पदों पर भर्ती, 15 अगस्त से आवेदन शुरू

Indian Railway Jobs: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 1421 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर समेत कई पद शामिल हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Aug 2026 05:23 PM (IST)
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Indian Railway Jobs:  रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका आया है. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (GDCE) के तहत 1421 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर और टेक्निशियन समेत कई पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी और उम्मीदवार 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

कौन-कौन से पदों पर कितनी भर्ती?

  • असिस्टेंट लोको पायलट-1046 पद
  • स्टेशन मास्टर-12 पद
  • गुड्स ट्रेन मैनेजर-284 पद
  • जूनियर इंजीनियर-22 पद
  • टेक्नीशियन- 51 पद
  • जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 4 पद
  • कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर- 2 पद

कब से शुरू हो रहे हैं आवेदन?

GDCE भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 14 सितंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे. एक उम्मीदवार को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, भले ही वह एक से ज्यादा नोटिफाई पदों के लिए आवेदन कर रहा हो. आवेदन आरआरसी भुवनेश्वर की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए किया जाएगा. उम्मीदवारों को फॉर्म में दी गई जानकारी ध्यान से भरने और निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन पूरे करने की सलाह भी रेलवे की ओर से दी गई है.

भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के जरिए किया जाएगा. पद के अनुसार सीबीटी के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग संबंधित पद के लिए  CBT या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) में प्रदर्शन और मेरिट के आधार पर की जाएगी.

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CBT में होगी नेगेटिव मार्किंग

भर्ती परीक्षा में  CBT   में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस सवाल के निर्धारित अंकों का एक तिहाई अंक काटा जाएगा. हालांकि CBAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा में पात्रता के लिए न्यूनतम अंक भी निश्चित है. जनरल उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 30 प्रतिशत एससी के लिए 30 प्रतिशत और एसटी उम्मीदवारों के लिए 25 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं.

कैसे करें आवेदन?

इन पदों पर उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. नोटिफिकेशन में शामिल कई पदों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा. वहीं आवेदन पत्र आरआरसी भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट rrcbbs.org.in.पर दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध होगा. उम्मीदवारों को अपनी जानकारी ध्यानपूर्वक भरकर अंतिम तिथि से पहले फॉर्म जमा करना होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Aug 2026 05:23 PM (IST)
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Railway Jobs East Coast Railway Recruitment JObs GDCE Recruitment
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