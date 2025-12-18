हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी बोर्ड ने जारी की एग्जाम सेंटर की लिस्ट, जानें कैसे कर सकते हैं एक क्लिक में चेक

UPMSP ने यूपी बोर्ड 2026 के लिए 7,448 एग्जाम सेंटरों की फाइनल लिस्ट जारी की है. छात्र और अभिभावक 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 18 Dec 2025 06:26 PM (IST)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सेंटर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. 10वीं और 12वीं के छात्र अब UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं. इसके अलावा, अगर किसी छात्र, अभिभावक या स्कूल प्रशासन को सेंटर को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकते हैं.

बोर्ड की तरफ से जारी फाइनल लिस्ट में पूरे राज्य के 7,448 एग्जाम सेंटर शामिल हैं. इन सभी सेंटरों पर 2026 में हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की परीक्षाएं आयोजित होंगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले की लिस्ट ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर वेरिफाई कर लें.

एग्जाम सेंटर कैसे चेक करें

UPMSP ने नोटिस में बताया है कि एग्जाम सेंटर की लिस्ट district-wise अपलोड की गई है. इसमें प्रत्येक सेंटर का नाम और सेंटर कोड दिया गया है. स्टूडेंट्स अपने जिले और स्कूल के अनुसार आसानी से अपना सेंटर ढूंढ सकते हैं.

22 दिसंबर तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

बोर्ड ने एग्जाम सेंटर की अप्रूवल लिस्ट जारी करने के साथ ही ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका भी दिया है. अगर किसी छात्र या अभिभावक को लगता है कि सेंटर में कोई गलती है या किसी वजह से सेंटर बदलने की जरूरत है, तो वह 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

संबंधित स्कूल आईडी का उपयोग करें

जमा की गई सभी आपत्तियों की समीक्षा डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर करेंगे और उसके बाद जिला कमिटी की सिफारिश के आधार पर फाइनल लिस्ट अपडेट की जाएगी. बोर्ड ने साफ किया है कि इस तारीख के बाद किसी भी ऑब्जेक्शन पर विचार नहीं किया जाएगा.

कितने स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम

साल 2026 में कुल 52,30,297 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं. इसमें हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) दोनों शामिल हैं. साल 2025 की तुलना में इस साल 2,06,877 कम छात्र पंजीकृत हुए हैं. हाईस्कूल में 27,50,945 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे, जिसमें 14,38,682 लड़के और 13,12,263 लड़कियां शामिल हैं.

वहीं इंटरमीडिएट में कुल 24,79,352 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 13,03,012 लड़के और 11,76,340 लड़कियां हैं. कुल मिलाकर, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर 27,41,694 लड़के और 24,88,603 लड़कियां परीक्षा में शामिल होंगी. UP बोर्ड की 2026 की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी.

Published at : 18 Dec 2025 06:26 PM (IST)
UP Board Exam 2026 UP Board 2026 Exam Centres
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget