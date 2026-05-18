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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूपी के स्कूलों में नौकरी की बहार; 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की तैयारी, अनुदेशकों की भी होगी नियुक्ति

यूपी के स्कूलों में नौकरी की बहार; 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की तैयारी, अनुदेशकों की भी होगी नियुक्ति

लंबे समय के बाद यूपी में बड़ी भर्ती होने जा रही है. राज्य के 75 जिलों में बंपर भर्ती निकली है. आइए जानते हैं किस जिले में कितने पद खाली हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 May 2026 11:41 AM (IST)
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यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने शहरों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार नगरीय परिषदीय स्कूलों में 11,508 सहायक अध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 अनुदेशकों की नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है. लंबे समय बाद विभाग सीधी भर्ती की ओर बढ़ रहा है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है.

राज्य के सभी 75 जिलों से खाली पदों का ब्योरा आयोग को भेज दिया गया है. अब उम्मीद है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिस जारी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं. इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य नगरीय स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या के बीच शिक्षकों की कमी को पूरा करना है. कई स्कूलों में लंबे समय से पद खाली हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है. विभाग का मानना है कि नई नियुक्तियों से पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और बच्चों को नियमित शिक्षक मिल सकेंगे. जरूरत पड़ने पर आगे भी भर्तियां बढ़ाई जा सकती हैं.

कहां जारी होगा नोटिफिकेशन

भर्ती से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें, ताकि नोटिस आते ही आवेदन कर सकें. भर्ती की प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा, चयन तरीका और अन्य जरूरी जानकारी नोटिफिकेशन में साफ-साफ दी जाएगी.

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किन जिलों में सबसे ज्यादा पद खाली

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे अधिक पद बरेली (888) में हैं. इसके बाद कानपुर नगर (758), मेरठ (635), अलीगढ़ (492), सहारनपुर (448), लखनऊ (444), गाजियाबाद (405), आगरा और फर्रुखाबाद (315-315), मथुरा (255), बुलंदशहर और फिरोजाबाद (245-245), जालौन (232) और अमरोहा (230) शामिल हैं.

इसके अलावा बदायूं (196), मुजफ्फरनगर (186), गोरखपुर और हरदोई (166-166), पीलीभीत (166), लखीमपुर खीरी (154), सिद्धार्थनगर (152), एटा और जौनपुर (151-151), बहराइच (140), बस्ती और देवरिया (131-131), रामपुर (129), कासगंज (128), मुरादाबाद (127), इटावा (125), शाहजहांपुर (123), आजमगढ़ और बलिया (122-122) में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं.

छोटे जिलों में भी मौके हैं. जैसे हापुड़ (108), प्रतापगढ़ (107), हमीरपुर (105), फतेहपुर (95), रायबरेली (91), भदोही (79), कौशांबी (75), ललितपुर (68), गोंडा और शामली (66-66), मैनपुरी (64), संतकबीरनगर (62), बिजनौर (59), महोबा (56), गाजीपुर, मऊ और बांदा (52-52), अयोध्या और बलरामपुर (52-52). वहीं कुछ जिलों में कम पद हैं, जैसे गौतमबुद्धनगर (6), कुशीनगर (8), कानपुर देहात (12), चंदौली (15), महाराजगंज (19), सोनभद्र (20) और श्रावस्ती (2).

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Published at : 18 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Education UP Jobs CM Yogi Adityanath Yogi Adityanath JObs
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