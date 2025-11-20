हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनी की भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका; मिलेगी बढ़िया सैलरी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनी की भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका; मिलेगी बढ़िया सैलरी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी के 16 पदों पर भर्ती शुरू की है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ट्रेड शामिल हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Nov 2025 05:06 PM (IST)
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले युवाओं के लिए नई भर्ती निकाली है. कंपनी ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ट्रेड में ट्रेनी के पदों पर कुल 16 वैकेंसी घोषित की हैं. यह मौका खास तौर पर कर्नाटक के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए है. आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर 2025 से शुरू होकर 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार UCSL या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मैकेनिकल ट्रेड में 12 पद रखे गए हैं, जिनमें 6 पद सामान्य, 3 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित हैं. वहीं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 4 पद घोषित हुए हैं, जिनमें 2 सामान्य, 1 ओबीसी और 1 एससी के लिए जगह रखी गई है. इस तरह दोनों ट्रेडों को मिलाकर कुल 16 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.

क्या है जरूरी?

UCSL ने साफ किया है कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास तीन वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है और उसके कुल अंक कम से कम 60% होने चाहिए. मैकेनिकल पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी है, जबकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी रखा गया है. इसके साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 18 दिसंबर 2025 को आवेदक की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 19 दिसंबर 2000 या उसके बाद होना चाहिए.

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी. ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को 3 साल और एससी-एसटी वर्ग को 5 साल की आयु सीमा में राहत दी जाएगी. इससे कई ऐसे युवा भी आवेदन कर पाएंगे जो सामान्य उम्र सीमा में शामिल नहीं हो पाते.

रुपये कितने मिलेंगे?

भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को दो साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी. पहले साल 20,000 रुपये प्रतिमाह और दूसरे साल 23,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा. यानी ट्रेनिंग के दौरान भी उम्मीदवारों को अच्छा भत्ता दिया जाएगा. इसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उम्मीदवारों को TS-1 ग्रेड में सुपरवाइज़र पद पर रखने पर विचार किया जाएगा. इस ग्रेड में शुरुआती बेसिक वेतन 28,000 रुपये है. अन्य भत्तों को मिलाकर कुल शुरुआती सैलरी लगभग 55,104 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच जाएगी. 
अप्लाई करने का तरीका
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट कर दिया जाएगा. फॉर्म जमा करने से पहले जानकारी को एक बार अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है, ताकि बाद में कोई गलती न रह जाए.
Published at : 20 Nov 2025 04:33 PM (IST)
