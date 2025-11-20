एक्सप्लोरर
1 लाख से ज्यादा चाहिए सैलरी? आज ही करें बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन
बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर के 115 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा.
बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर के विभिन्न पदों पर बड़ी भर्ती निकाल दी है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुल 115 पदों पर होने वाली इस भर्ती में आवेदन करने का मौका 30 नवंबर 2025 तक है.
Published at : 20 Nov 2025 03:41 PM (IST)
नौकरी
