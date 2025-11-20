1 लाख से ज्यादा चाहिए सैलरी? आज ही करें बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन

आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को दोबारा चेक करने के बाद सबमिट कर दें. अंत में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना जरूरी है, ताकि आगे किसी प्रक्रिया में जरूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल किया जा सके.