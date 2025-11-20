हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1 लाख से ज्यादा चाहिए सैलरी? आज ही करें बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन

1 लाख से ज्यादा चाहिए सैलरी? आज ही करें बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन

बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर के 115 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Nov 2025 03:41 PM (IST)

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Nov 2025 03:41 PM (IST)
बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर के 115 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, जिसमें उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा.

बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर के विभिन्न पदों पर बड़ी भर्ती निकाल दी है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुल 115 पदों पर होने वाली इस भर्ती में आवेदन करने का मौका 30 नवंबर 2025 तक है.

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहद खास हो सकता है. उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहद खास हो सकता है. उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा पहले लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू. लिखित परीक्षा में कुल 125 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें अंग्रेजी और प्रोफेशनल नॉलेज शामिल होंगे. परीक्षा की अवधि 100 मिनट होगी. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन तय होगा.
उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा पहले लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू. लिखित परीक्षा में कुल 125 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें अंग्रेजी और प्रोफेशनल नॉलेज शामिल होंगे. परीक्षा की अवधि 100 मिनट होगी. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन तय होगा.
इस भर्ती में वेतन ग्रेड के आधार पर तय किया गया है. ग्रेड स्केल-II के उम्मीदवारों को हर महीने 64,820 से 93,960 रुपये तक का वेतन मिलेगा. ग्रेड स्केल-III का वेतन 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रतिमाह होगा.
इस भर्ती में वेतन ग्रेड के आधार पर तय किया गया है. ग्रेड स्केल-II के उम्मीदवारों को हर महीने 64,820 से 93,960 रुपये तक का वेतन मिलेगा. ग्रेड स्केल-III का वेतन 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रतिमाह होगा.
जबकि ग्रेड स्केल-IV पर तैनात उम्मीदवारों को 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. भत्तों और अन्य सुविधाओं के साथ यह सैलरी पैकेज काफी आकर्षक माना जाता है.
जबकि ग्रेड स्केल-IV पर तैनात उम्मीदवारों को 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. भत्तों और अन्य सुविधाओं के साथ यह सैलरी पैकेज काफी आकर्षक माना जाता है.
आवेदन फीस भी कैटेगरी के हिसाब से तय की गई है. SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को 175 रुपये फीस भरनी होगी, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 850 रुपये रखा गया है. फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा.
आवेदन फीस भी कैटेगरी के हिसाब से तय की गई है. SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को 175 रुपये फीस भरनी होगी, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 850 रुपये रखा गया है. फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को दोबारा चेक करने के बाद सबमिट कर दें. अंत में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना जरूरी है, ताकि आगे किसी प्रक्रिया में जरूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल किया जा सके.

Published at : 20 Nov 2025 03:41 PM (IST)
आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को दोबारा चेक करने के बाद सबमिट कर दें. अंत में आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना जरूरी है, ताकि आगे किसी प्रक्रिया में जरूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल किया जा सके.
Published at : 20 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Embed widget