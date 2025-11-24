हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में भरे जाएंगे 14 हजार से ज्यादा पद, आज है आवेदन की लास्ट डेट, ऐसे करें अप्लाई

बिहार में भरे जाएंगे 14 हजार से ज्यादा पद, आज है आवेदन की लास्ट डेट, ऐसे करें अप्लाई

बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क के हजारों पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज है, कैंडिडेट्स फटाफट आवेदन कर लें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Nov 2025 11:08 AM (IST)
बिहार में बड़ी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है और पूरे राज्य में युवाओं की नजरें बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC की वेबसाइट पर टिकी हुई हैं. कमीशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के 14,921 पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज, 24 नवंबर तय की गई है.

जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं और अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार www.onlinebssc.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती की खास बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 12वीं पास रखी गई है, ऐसे में लगभग हर जिले के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही अगर उम्मीदवार के पास हिंदी टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है, तो उन्हें चयन में अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करके पूरी जानकारी भरनी होती है. आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये रखा गया है, जो ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी चरण में उसका उपयोग किया जा सके.

उम्र सीमा कितनी?

अब बात करते हैं आयु सीमा की. इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि बिहार सरकार के नियमों के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 3 साल की छूट मिलेगी. वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

ऐसे होगा चयन

सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्न सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी भाषा, तर्कशक्ति और सामान्य जागरूकता से होंगे. गलत जवाब पर एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. प्रीलिम्स में पास होने के बाद उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होंगे और जिन पदों पर कंप्यूटर या टाइपिंग स्किल जरूरी है, उनमें स्किल टेस्ट भी होगा.

कट-ऑफ भी अलग-अलग वर्गों के लिए पहले ही निर्धारित कर दी गई है. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम-से-कम 40% अंक लाने होंगे, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और एससी-एसटी तथा सभी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक जरूरी होंगे. स्पष्ट है कि आयोग ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मानक पहले ही तय कर दिए हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी  

सैलरी की बात करें तो यह भर्ती युवाओं के बीच सबसे अधिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा.

आवेदन ऐसे करें

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाएं.
  • फिर होमपेज पर दी गई LDC भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन लिंक खोलकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
  • लॉग इन करके बाकी विवरण जैसे शैक्षणिक योग्यता और पता आदि भरें.
  • अब उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास  रखें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Tags :
JOB Bihar LDC Recruitment 2025
और पढ़ें
