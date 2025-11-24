बिहार में भरे जाएंगे 14 हजार से ज्यादा पद, आज है आवेदन की लास्ट डेट, ऐसे करें अप्लाई

बिहार में बड़ी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है और पूरे राज्य में युवाओं की नजरें बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी BSSC की वेबसाइट पर टिकी हुई हैं. कमीशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के 14,921 पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज, 24 नवंबर तय की गई है.

जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं और अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार www.onlinebssc.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती की खास बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 12वीं पास रखी गई है, ऐसे में लगभग हर जिले के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही अगर उम्मीदवार के पास हिंदी टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है, तो उन्हें चयन में अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

आवेदन शुल्क कितना?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करके पूरी जानकारी भरनी होती है. आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये रखा गया है, जो ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी चरण में उसका उपयोग किया जा सके.

उम्र सीमा कितनी?

अब बात करते हैं आयु सीमा की. इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि बिहार सरकार के नियमों के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 3 साल की छूट मिलेगी. वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

ऐसे होगा चयन

सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रश्न सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी भाषा, तर्कशक्ति और सामान्य जागरूकता से होंगे. गलत जवाब पर एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. प्रीलिम्स में पास होने के बाद उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होंगे और जिन पदों पर कंप्यूटर या टाइपिंग स्किल जरूरी है, उनमें स्किल टेस्ट भी होगा.

कट-ऑफ भी अलग-अलग वर्गों के लिए पहले ही निर्धारित कर दी गई है. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम-से-कम 40% अंक लाने होंगे, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और एससी-एसटी तथा सभी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक जरूरी होंगे. स्पष्ट है कि आयोग ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मानक पहले ही तय कर दिए हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी

सैलरी की बात करें तो यह भर्ती युवाओं के बीच सबसे अधिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा.

आवेदन ऐसे करें

