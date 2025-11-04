टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 8वीं और 12वीं पास को भी मिलेगा मौका

देश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर आया है. अगर आप भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है. इस बार कुल 1529 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन रैली प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाएंगे. भर्ती का नोटिफिकेशन 1 से 7 नवंबर 2025 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है.

इस भर्ती में पुरुषों और महिलाओं दोनों उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलेगा. देशभर की अलग-अलग बटालियनों में ये पद निकाले गए हैं. इनमें 107 इन्फैंट्री बटालियन (11 गोरखा राइफल्स) में 102 पद, 113 इन्फैंट्री बटालियन (राजपूत) में 129 पद, 119 इन्फैंट्री बटालियन (असम) में 94 पद, और 121 इन्फैंट्री बटालियन (गढ़वाल राइफल्स) में 134 पद शामिल हैं.

वहीं, कुछ बटालियनों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को मौका मिलेगा. इनमें 164 इन्फैंट्री बटालियन (होम एंड हर्थ नागा) में 437 पद, 165 इन्फैंट्री बटालियन (होम एंड हर्थ असम) में 360 पद और 166 इन्फैंट्री बटालियन (होम एंड हर्थ असम) में 273 पद शामिल हैं. कुल मिलाकर 1,529 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

ये है पात्रता

इस भर्ती में आवेदन के लिए योग्यता पद के अनुसार तय की गई है. अगर आपने 8वीं कक्षा पास की है और हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं. 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए शर्त है कि कुल 45 प्रतिशत अंक और हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक होने चाहिए. वहीं 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत कुल अंक और प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. विशेष रूप से अंग्रेजी और गणित, एकाउंट्स या बुक कीपिंग जैसे विषयों में 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

शारीरिक योग्यता

शारीरिक फिटनेस इस भर्ती का सबसे अहम हिस्सा है. पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है. हालांकि, अगर उम्मीदवार उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम या लद्दाख क्षेत्र से हैं, तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर की ऊंचाई भी मान्य होगी. छाती की माप बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए.

महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर तय की गई है. जबकि पूर्वोत्तर राज्यों या गोरखा समुदाय से आने वाली उम्मीदवारों को 152 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी. महिलाओं के लिए छाती में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर जरूरी है.

जरूरी दस्तावेज

रैली में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे. इनमें जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंकपत्र, तहसीलदार या डीएम द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (जो छह महीने से पुराना न हो), विवाह या अविवाहित प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और रिश्तेदारी प्रमाण पत्र शामिल हैं.

चयन प्रक्रिया

टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में चयन कई चरणों में होगा. सबसे पहले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) होगी, जिसमें दौड़, पुश-अप और फिटनेस टेस्ट शामिल होंगे. योग्य उम्मीदवारों को फिर लिखित परीक्षा देनी होगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा. अंत में सभी सफल उम्मीदवारों के नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में जारी किए जाएंगे.

आवेदन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा.

उम्मीदवारों को अपनी यूनिट के रैली स्थल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

रैली स्थल पर अधिकारी उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करेंगे.

इसके बाद उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा.

जो उम्मीदवार सभी चरणों में सफल होंगे, उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा.

