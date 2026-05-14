ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है. अन्य अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.