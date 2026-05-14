एक्सप्लोरर
CRPF Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, CRPF में निकली इन पदों पर भर्ती
सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इच्छुक उम्मीदवार 19 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पायनियर विंग भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9195 नियुक्तियों की मांग की गई है.उम्मीदवार 19 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
1/5
2/5
Published at : 14 May 2026 09:29 AM (IST)
नौकरी
5 Photos
10वीं पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, CRPF में निकली इन पदों पर भर्ती
नौकरी
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए बैंक में नौकरी का मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी? पढ़ें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
IBPS में डिप्टी मैनेजर और CFO पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; 20 मई तक करें आवेदन
नौकरी
6 Photos
आईआईटी दिल्ली में नौकरी का मौका, प्रोजेक्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 1 मई से पहले करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, जानें आवेदन से लेकर सैलरी
शिक्षा
Live: वेस्ट बंगाल बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कहां चेक कर पाएंगे रिजल्ट
शिक्षा
कितनी होती है सीबीआई चीफ की सैलरी, कौन करता है इस पद पर नियुक्ति?
शिक्षा
नीट में क्यों नहीं है Pre और Mains वाला पैटर्न? जानिए क्यों सरकार एक ही परीक्षा से भरती है सीटें
Advertisement
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
Opinion