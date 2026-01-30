हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SDRF बिहार में 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी, सैलरी भी बंपर; जानें डिटेल्स

अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो बिहार SDRF भर्ती आपके लिए एक शानदार मौका है.जानें आवेदन का पूरा तरीका.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Jan 2026 08:06 PM (IST)
अगर आप 10वीं पास हैं और लंबे समय से बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. बिहार सरकार ने State Disaster Response Force (SDRF) में भर्ती की घोषणा की है.इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो कम पढ़ाई के बाद भी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं.

बिहार SDRF यानी राज्य आपदा मोचन बल, राज्य में बाढ़, भूकंप, आग, दुर्घटना जैसी आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य करता है. इस विभाग में समय-समय पर तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती निकाली जाती है. SDRF ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर मिल रहा है.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 118 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.ये पद अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं, ताकि विभिन्न कामों के लिए कर्मचारियों की जरूरत पूरी की जा सके.जिसमे कुक, स्वीपर ,अन्य सहायक पद भी शामिल होंगे.इन पदों के लिए ज्यादा शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, जिससे आम युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा.

 योग्यता

इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है.कुछ पदों पर काम से जुड़ा अनुभव या बेसिक जानकारी मांगी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर योग्यता सरल रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा आवेदन कर सकें.

आयु सीमा 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की  आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.अधिकतम आयु सीमा विभाग के नियमों के अनुसार तय की जाएगी.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी.इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, यानी महिलाओं के लिए अलग से सीटें सुरक्षित रहेंगी. इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा. 

सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में चयनित चयनित उम्मीदवारों को करीब 22,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा.इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं. कम योग्यता में यह सैलरी युवाओं के लिए काफी आकर्षक मानी जा रही है.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

बिहार SDRF भर्ती  में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बहुत कम आवेदन शुल्क देना होगा. इस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है. यानी चाहे आप सामान्य वर्ग से हों या आरक्षित वर्ग से, सभी को समान फीस देनी होगी. आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर के जरिए जमा करना होगा, जो Commandant, SDRF के नाम से बनाया जाएग.बिना आवेदन शुल्क के भेजे गए फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें.

चयन प्रक्रिया

  • शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग
  • दस्तावेज सत्यापन
  • आवश्यकता पड़ने पर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट

आवेदन प्रक्रिया 

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी.आवेदन करते समय उम्मीदवारों को 10वीं की मार्कशीट,पहचान पत्र,,पासपोर्ट साइज फोटो,शैक्षणिक प्रमाण पत्र,अनुभव प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र,आधार कार्ड की कॉपी,2 पासपोर्ट साइज फोटो,2 स्व-पता लिखे लिफाफे के साथ राज्य आपदा मोचन बल, लाई रोड, एचपीसीएल के पास, बिहटा, पटना-801103

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 08:06 PM (IST)
JObs Bihar SDRF Bharti 2026
