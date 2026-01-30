फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

फरवरी का महीना छात्रों के लिए बेहद अहम माना जाता है. इसी महीने से देश के कई हिस्सों में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो जाती है. स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र इस समय पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह जुटे रहते हैं. ऐसे में फरवरी में मिलने वाली छुट्टियां सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई को और मजबूत करने का मौका भी होती हैं. हालांकि, इस महीने में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब राष्ट्रीय और सांस्कृतिक त्योहारों के कारण स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं. इसलिए छात्रों और अभिभावकों के लिए यह जानना जरूरी है कि फरवरी 2026 में किस दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे और कहां छुट्टी होगी.

फरवरी 2026 में कई धार्मिक और ऐतिहासिक अवसर पड़ रहे हैं. इन मौकों पर अलग-अलग राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है. हालांकि, छुट्टियां राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के फैसले पर निर्भर करती हैं, इसलिए हर राज्य में छुट्टी होना जरूरी नहीं है. इसके अलावा, शनिवार और रविवार की नियमित छुट्टियां भी छात्रों को मिलती हैं. बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जब परीक्षा नहीं होती और उन्हें तैयारी के लिए समय मिलता है.

1 फरवरी को संत रविदास जयंती

फरवरी की शुरुआत संत रविदास जयंती से होती है. संत रविदास जयंती 1 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. यह दिन खासतौर पर उत्तर भारत के कई राज्यों में महत्वपूर्ण माना जाता है. हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिन छुट्टी दी जाती है. हालांकि, इस बार संत रविदास जयंती रविवार को पड़ रही है. रविवार पहले से ही स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का दिन होता है, इसलिए छात्रों को अलग से अतिरिक्त अवकाश नहीं मिलेगा.

इसके बाद फरवरी के मध्य में महाशिवरात्रि का पर्व आता है. महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे देशभर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. इस दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है. कई राज्यों में महाशिवरात्रि पर स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं. फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है. खास बात यह है कि यह दिन भी रविवार को पड़ रहा है. ऐसे में ज्यादातर जगहों पर स्कूलों की नियमित साप्ताहिक छुट्टी ही रहेगी, लेकिन कुछ राज्यों में पहले से तय अवकाश होने के कारण पढ़ाई का माहौल थोड़ा हल्का रह सकता है.

इन डेट्स पर भी छुट्टी

फरवरी में एक और खास त्योहार लोसर है. यह त्योहार खासतौर पर सिक्किम और कुछ पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है. लोसर तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और वहां के लोगों के लिए इसका खास महत्व है. 18 फरवरी 2026 को लोसर का त्योहार है. सिक्किम में इस दिन स्कूल-कॉलेज और सरकारी संस्थान बंद रह सकते हैं. हालांकि, देश के बाकी हिस्सों में इस दिन सामान्य कामकाज चलता रहता है.

फरवरी का एक और बड़ा दिन 19 फरवरी है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर मनाई जाती है. इस दिन राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश रहता है. महाराष्ट्र के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं. स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह दिन खास होता है, क्योंकि कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह भी आयोजित किए जाते हैं. महाराष्ट्र के बाहर इस दिन आमतौर पर छुट्टी नहीं होती, लेकिन कुछ शैक्षणिक संस्थान अपने स्तर पर अवकाश दे सकते हैं. इन त्योहारों के अलावा फरवरी महीने में नियमित शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी होंगी.

