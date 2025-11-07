SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन

भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडरऑफिसर के पदों पर भर्ती का शानदार मौका दिया है इस भर्ती में कुल 103 पदों को भरा जाएगा और खास बात यह है कि किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी उम्मीदवारों का चयन केवल शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक एसबीआई की वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं..

कितने पदों पर होगी भर्ती ?

एसबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कुल 103 पदों पर भर्ती की जाएगी इनमें हेड (प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च) के 1 पद, जोनल हेड (रिटेल) के 4 पद, रीजनल हेड के 7 पद, रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड के 19 पद, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट (IS) के 22 पद, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (IO) के 46 पद, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर (बिजनेस) के 2 पद और सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट) के 2 पद शामिल हैं.

क्या चाहिए योग्यता

इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं हेड पद के लिए स्नातक या परास्नातक के साथ CA, CFA, CFP या NISM सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जोनल हेड, रीजनल हेड और रिलेशनशिप मैनेजर पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी है वहीं इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और ऑफिसर पदों के लिए वित्त, वाणिज्य, बैंकिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी डिग्री या डिप्लोमा या CA/CFA आवश्यक है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए MBA या PGDM और सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए वाणिज्य, गणित या प्रबंधन में स्नातक जरूरी है.

कितनी होगी आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु सीमा पद के अनुसार तय की गई है हेड, जोनल और रीजनल हेड के लिए आयु सीमा 35 से 50 वर्ष रखी गई है रिलेशनशिप मैनेजर और इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 28 से 42 वर्ष, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 28 से 40 वर्ष, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 30 से 40 वर्ष और सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए 25 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है.

कितना लगेगा शुल्क

इस भर्ती में आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये तय किया गया है, जबकि एससी, एसटी और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.



चयन प्रक्रिया कैसे होगी

SBI SCO भर्ती 2025 में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी चयन प्रक्रिया केवल शॉर्टलिस्टिंग और 100 अंकों के इंटरव्यू पर आधारित होगी इंटरव्यू व्यक्तिगत, टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया जा सकता है अंतिम चयन मेरिट लिस्ट इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन

