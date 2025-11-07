हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन

SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Nov 2025 02:53 PM (IST)
भारतीय स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट कैडरऑफिसर  के पदों पर भर्ती का शानदार मौका दिया है इस भर्ती में कुल 103 पदों को भरा जाएगा और खास बात यह है कि किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी उम्मीदवारों का चयन केवल शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक एसबीआई की वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं..

कितने पदों पर होगी भर्ती ?

एसबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कुल 103 पदों पर भर्ती की जाएगी इनमें हेड (प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च) के 1 पद, जोनल हेड (रिटेल) के 4 पद, रीजनल हेड के 7 पद, रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड के 19 पद, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट (IS) के 22 पद, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (IO) के 46 पद, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर (बिजनेस) के 2 पद और सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट) के 2 पद शामिल हैं.

क्या चाहिए योग्यता

इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं हेड पद के लिए स्नातक या परास्नातक के साथ CA, CFA, CFP या NISM सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जोनल हेड, रीजनल हेड और रिलेशनशिप मैनेजर पदों के लिए स्नातक योग्यता जरूरी है वहीं इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और ऑफिसर पदों के लिए वित्त, वाणिज्य, बैंकिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी डिग्री या डिप्लोमा या CA/CFA आवश्यक है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए MBA या PGDM और सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए वाणिज्य, गणित या प्रबंधन में स्नातक जरूरी है.

कितनी होगी आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु सीमा पद के अनुसार तय की गई है हेड, जोनल और रीजनल हेड के लिए आयु सीमा 35 से 50 वर्ष रखी गई है रिलेशनशिप मैनेजर और इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 28 से 42 वर्ष, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 28 से 40 वर्ष, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 30 से 40 वर्ष और सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए 25 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है.

कितना लगेगा शुल्क

इस भर्ती में आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये तय किया गया है, जबकि एससी, एसटी और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

SBI SCO भर्ती 2025 में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी चयन प्रक्रिया केवल शॉर्टलिस्टिंग और 100 अंकों के इंटरव्यू पर आधारित होगी इंटरव्यू व्यक्तिगत, टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया जा सकता है अंतिम चयन मेरिट लिस्ट इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 02:53 PM (IST)
JOB Sbi Bank Job SBI Specialist Officer Jobs
