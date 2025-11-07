हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षासीसीआरएच में निकली 89 पदों पर भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

सीसीआरएच में निकली 89 पदों पर भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) ने ग्रुप A, B और C के कुल 89 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 26 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

07 Nov 2025 09:07 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है. अगर आप हेल्थ सेक्टर या रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) आपको यह सुनहरा अवसर दे रही है. सीसीआरएच ने ग्रुप A, B और C के तहत कुल 89 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 26 नवंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार इस भर्ती के लिए CCRH की आधिकारिक वेबसाइटों ccrhindia.ayush.gov.in, ccrhonline.in या eapplynow.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इनमें रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), ड्राइवर और जूनियर स्टेनोग्राफर जैसे पद शामिल हैं.

रिसर्च ऑफिसर के पद ग्रुप A के अंतर्गत आते हैं, जबकि फार्मासिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर लाइब्रेरियन और एक्स-रे टेक्नीशियन ग्रुप B में रखे गए हैं. स्टाफ नर्स, एलडीसी, ड्राइवर और जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रुप C श्रेणी में आते हैं.

आवेदन की तारीखें

इस भर्ती के लिए अधिसूचना 5 नवंबर 2025 को जारी हुई थी. ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत भी उसी दिन से हो चुकी है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2025 तय की गई है. परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है. रिसर्च ऑफिसर (होम्योपैथी) के लिए उम्मीदवार के पास एमडी इन होम्योपैथी की डिग्री होनी चाहिए. रिसर्च ऑफिसर (एंडोक्रिनोलॉजी) पद के लिए जूलॉजी या फार्मेसी में पोस्टग्रेजुएशन, जबकि पैथोलॉजी पद के लिए एमडी इन पैथोलॉजी जरूरी है. असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (फार्माकोलॉजी) के लिए बॉटनी या संबंधित विषय में पीजी डिग्री मांगी गई है. जूनियर लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में डिग्री और एक साल का अनुभव जरूरी है.

फार्मासिस्ट बनने के लिए उम्मीदवार ने 12वीं के साथ होम्योपैथी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो. एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए एक्स-रे टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट और एक साल अनुभव जरूरी है. मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद के लिए लैब साइंस में डिग्री और दो साल अनुभव मांगा गया है. स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के साथ अनुभव, एलडीसी के लिए 12वीं पास और टाइपिंग का ज्ञान, ड्राइवर के लिए 8वीं पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और दो साल अनुभव, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास और स्टेनो-टाइपिंग दक्षता आवश्यक है.

आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी. उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. जहां जरूरत होगी, वहां स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग या तकनीकी परीक्षण भी लिया जाएगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और अंत में मेडिकल जांच की जाएगी. इन सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जगह मिलेगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 रखा गया है. जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले CCRH की वेबसाइट ccrhindia.ayush.gov.in या ccrhonline.in पर जाएं.
  • वहां Recruitment सेक्शन में जाएं और “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.
  • मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.
  • पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकालें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
07 Nov 2025 09:07 AM (IST)
