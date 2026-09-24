रेलवे में 12वीं पास के लिए 1688 नौकरियां, RRB NTPC का नोटिफिकेशन जारी

रेलवे भर्ती बोर्ड में एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग जोन में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडरग्रेजुएट लेवल के 1,688 पदों को भरा जाएगा. इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 13 नवंबर रात 11:59 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे. यह भर्ती के CEN 07/206 के तहत की जा रही है. रेलवे की ओर से इसे लेकर विस्तृत नोटिफिकेशन 14 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.

इन पदों पर होनी है भर्ती

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के तहत 4 तरह के पद शामिल है. इनमें ट्रेन क्लर्क के 188, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 200 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद है. इस तरह कुल 1,688 रिक्तियां निर्धारित की गई है. कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद का शुरुआती वेतन 21,700 है, जबकि ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए शुरुआती सैलरी 19,900 है. इन पदों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन और लागू भत्ते दिए जाएंगे.

12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

अंडरग्रेजुएट लेवल के इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग की योग्यता पर जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को किसी सरकार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

15 अक्टूबर से शुरू होगा आवेदन

उम्मीदवार आरआरबी के ऑफिशियल आवेदन पोर्टल या संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरी जरूरी जानकारी भरनी होगी. फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर और जरूरत के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे. इसके बाद निर्धारित फीस जमा करके आवेदन सबमिट करना होगा. उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने के बाद उसकी कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है.

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कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है. वहीं एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, महिला, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम फीस 250 रुपये रखी गई है. पहले चरण की सीबीटी में शामिल होने वाले जनरल, ओबीसी उम्मीदवारों को बैंक फीस काटने के बाद 400 रुपये वापस किए जाएंगे. वहीं निर्धारित फीस रियायत वाली कैटेगरी के उम्मीदवारों को सीबीटी 1 में शामिल होने पर 250 रुपये की वापस होंगे.

कैसे होगा चयन?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले सीबीटी 1, इसके बाद एलिजिबल उम्मीदवारों के लिए सीबीटी 2 होगा. टाइपिंग वाले पदों पर आवेदन करने वालों को टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी. सीबीटी 1 में 100 सवाल होंगे और परीक्षा के लिए 90 मिनट मिलेंगे. इसमें जनरल अवेयरनेस के 40, गणित के 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 सवाल होंगे. सीबीटी 2 में 120 सवाल होंगे. जिनमें में जनरल अवेयरनेस के 50, गणित के 35 और रीजनिंग के 35 सवाल शामिल होंगे. दोनों परीक्षाओं में गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

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