RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसका इंतज़ार लाखों उम्मीदवार कर रहे थे. बोर्ड ने न सिर्फ रिक्तियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि आवेदन की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी है. इस बदलाव के बाद अब उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का बेहतर मौका मिल गया है.

अब 2569 पदों पर भर्ती

आरआरबी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब चेन्नई और जम्मू–श्रीनगर क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं. चेन्नई में 169 और जम्मू–श्रीनगर में 95 पदों की वृद्धि की गई है. इसके साथ ही अब कुल 2569 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों में जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एवं मेटलर्जिकल असिस्टेंट शामिल हैं.

आवेदन की नई अंतिम डेट

पहले निर्धारित समय सीमा को बढ़ाते हुए अब आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है. उम्मीदवार अब इस तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही फॉर्म भर दिया है, उनके लिए शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की गई है. इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निर्धारित समय के भीतर सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए.



13 दिसंबर से खुलेगी सुधार विंडो

कई बार जल्दबाजी में आवेदन पत्र भरते समय छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं. RRB ने उम्मीदवारों को सुविधा देते हुए संशोधन विंडो खोलने का निर्णय लिया है. यह विंडो 13 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 22 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे. ध्यान रहे, विंडो बंद होने के बाद किसी तरह का संशोधन संभव नहीं होगा.

