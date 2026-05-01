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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीFacebook Job Salary Fresher India : फेसबुक में करनी है नौकरी, जानिए कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?

Facebook Job Salary Fresher India : फेसबुक में करनी है नौकरी, जानिए कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?

Facebook Job Salary Fresher India: फेसबुक में नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सही स्किल्स, गाइड और तैयारी है तो यह सपना पूरा हो सकता है. यहां की सैलरी बहुत हाई होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 May 2026 11:05 AM (IST)
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Facebook Job Salary Fresher India: आज के समय में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना कई युवाओं का सपना होता है. यह सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जहां आपको अच्छी सैलरी, शानदार सुविधाएं और ग्लोबल लेवल पर काम करने का मौका मिलता है. फेसबुक में नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सही स्किल्स, गाइड और तैयारी है तो यह सपना पूरा हो सकता है.

यहां की सैलरी बहुत हाई होती है और करियर ग्रोथ भी शानदार मिलती है. ऐसे में अगर आप भी फेसबुक में नौकरी करना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फेसबुक में नौकरी कैसे मिलती है और शुरुआती सैलरी कितनी मिलती है. 

फेसबुक में कौन-कौन सी नौकरियां मिलती हैं?

फेसबुक में कई तरह के टेक और नॉन-टेक रोल्स होते हैं, जैसे Software Engineer, Data Scientist, Research Scientist, QA Engineer, System Engineer और Product Manager, हर रोल के लिए स्किल्स अलग होती हैं, लेकिन टेक्निकल जॉब्स के लिए कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है. 

फेसबुक में फ्रेशर्स की सैलरी कितनी होती है?

फेसबुक में शुरुआती सैलरी अलग-अलग जॉब रोल, स्किल्स और लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है. आमतौर पर भारत में Software Engineer की सैलरी लगभग 57 लाख से 85 लाख सालाना होती है. वहीं Software Developer की सैलरी लगभग 15 लाख से 23 लाख सालाना होती है. इसके अलावा Data Analyst की सैलरी लगभग 17 लाख से 25 लाख सालाना होती है और SDE-1 (Software Development Engineer) को 80 लाख से 1 से ज्यादा वेतन मिल सकता है.  इसमें बेस सैलरी के साथ बोनस और कंपनी के शेयर भी शामिल हो सकते हैं, जिससे कुल पैकेज काफी बढ़ जाता है. 

यह भी पढ़ें - मेडिकल कॉलेजों को राहत, सरकार ने बदले नियम; एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का रास्ता साफ

फेसबुक में नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करें?

फेसबुक में नौकरी के लिए आप मुख्य रूप से दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. जिसमें पहला ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसमें आप कंपनी की करियर वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल और रिज्यूमे सबमिट करते हैं. इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट जहां बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में कंपनी सीधे छात्रों को हायर करने आती है.

 फेसबुक में भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है?

फेसबुक की भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में होती है. जिसमें सबसे पहले रिज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, जिसमें आपकी योग्यता और स्किल्स के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसके बाद फोन या वीडियो इंटरव्यू होता है, जहां आपकी तकनीकी समझ और पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाता है. अगर आप इसमें सफल होते हैं, तो आपको 4-6 ऑनसाइट इंटरव्यू देने होते हैं, जिनमें कोडिंग, सिस्टम डिजाइन और बिहेवियर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.  सभी राउंड के आधार पर कंपनी की टीम डिसीजन लेती है और चयन होने पर आपको जॉब ऑफर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें - अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन की तैयारी तेज, जानें कब से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया

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Published at : 01 May 2026 11:05 AM (IST)
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