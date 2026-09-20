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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे में ALP समेत 1465 पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास के लिए मौका

रेलवे में ALP समेत 1465 पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास के लिए मौका

इस सेंट्रल रेलवे ने जनरल डिपार्मेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2026 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट समेत अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,465 पदों को भरा जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Sep 2026 08:31 AM (IST)
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रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. इस सेंट्रल रेलवे ने जनरल डिपार्मेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यानी GDCE 2026 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट समेत अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,465 पदों को भरा जाएगा. ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2026 है.

1465 पदों पर होगी भर्ती 

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जीडीसीई 2026 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से पूरी होगी. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देखना होगा. 

कितनी है आयु सीमा? 

इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा वर्ग के अनुसार तय की गई है. जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 47 वर्ष निर्धारित है. 

100 सवालों की होगी डीबीटी 

चयन प्रक्रिया की शुरुआत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी. सीबीटी में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा. संबंधित पद के अनुसार सीबीटी के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी के अलावा जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा. यानी उम्मीदवारों को चयन के अलग-अलग चरणों में सफल होना होगा. 

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाना होगा. 
  • इसके बाद जीडीसीई 2026 के आवेदन या रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन पूरे होने के बाद आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें.
  • अब अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • इसके बाद अगर फीस लागू होती है, तो फीस का पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दें.
  • आवेदन सबमिट होने के बाद कंफर्मेशन डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें. 

15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन 

ईस्ट सेंट्रल रेलवे की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई पद के अनुसार योग्यता, नियम और दूसरी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Sep 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Railway Vacancy 2026 East Central Railway Vacancy
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