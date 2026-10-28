Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीNTPC ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर मांगे आवेदन, जानें जरूरी योग्यता और प्रोसेस

NTPC ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर मांगे आवेदन, जानें जरूरी योग्यता और प्रोसेस

एनटीपीसी ने डिप्टी मैनेजर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. एनटीपीसी ने डिप्टी थर्मल के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. वहीं इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पहले से चल रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Oct 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी डिप्टी मैनेजर के लिए आवेदन मांगे हैं. एनटीपीसी ने डिप्टी थर्मल के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. वहीं इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पहले से चल रही है. ऐसे में योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर शाम 6 बजे तक रखी गई है. 

कौन कर सकता है आवेदन?

 NTPC की यह भर्ती बैकलॉग वैकेंसी है, जिसमें केवल ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. इसमें भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जैसी किसी कैटेगरी से उम्मीदवार का होना चाहिए. वहीं एक बार फॉर्म में कैटेगरी को दर्ज करने के बाद उम्मीदवार की ओर से इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा. ऐसे में जिस कैटेगरी का उम्मीदवारों के पास सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उसी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना होगा. 

क्या रखी गई है योग्यता? 

NTPC की ओर से यह भर्ती डिप्टी मैनेजर के मैकेनिकल इरेक्शन, सी एंड आई इरेक्शन और डिप्टी मैनेजर सिविल कंस्ट्रक्शन के पदों पर की जा रही है. इस भर्ती के तहत कुल 9 पदों को भरा जाएगा. वहीं भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है. वहीं संबंधित ब्रांच में उम्मीदवार का कम से कम 60 प्रतिशत के साथ पास होना भी जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवारों से संबंधित फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है. 

ये भी पढ़ें-राजस्थान में सफाई कर्मचारी बनने का सुनहरा मौका, आज आवेदन की अंतिम तिथि

एज लिमिट और सैलरी 

एनटीपीसी की डिप्टी मैनेजर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की एज लिमिट 43 साल रखी गई है. वही इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ई 4 ग्रेड के तहत सैलरी दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 70,000 प्रति माह से लेकर 2 लाख रुपये प्रति माह तक दी जाएगी. वहीं इस सैलरी के साथ ही कंपनी के नियमानुसार चयनित उम्मीदवारों को दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे. 

कैसे करें आवेदन?

  • भर्ती पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in  पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर करियर सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. 
  • अब वेबसाइट पर दिख रहे फॉर्म में सभी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • सारी डिटेल भरने के बाद उम्मीदवारों को मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. 
  • वहीं इस भर्ती में आवेदन के लिए कोई आवेदन फीस नहीं रखी गई है. 
  • लास्ट में फॉर्म को दोबारा चेक करके सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें-बिहार ASO मेन्स के नतीजे घोषित, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Government Jobs NTPC Jobs JObs News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
JKSSB JE Recruitment 2026: जम्मू-कश्मीर में JE के 458 पद पर भर्ती का नोटिस जारी, जानें कब से भरेंगे फॉर्म?
जम्मू-कश्मीर में JE के 458 पद पर भर्ती का नोटिस जारी, जानें कब से भरेंगे फॉर्म?
नौकरी
सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका,15 नवंबर तक करें आवेदन
सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका,15 नवंबर तक करें आवेदन
नौकरी
राजस्थान में सफाई कर्मचारी बनने का सुनहरा मौका, आज आवेदन की अंतिम तिथि
राजस्थान में सफाई कर्मचारी बनने का सुनहरा मौका, आज आवेदन की अंतिम तिथि
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए ITBP में नौकरी का मौका, 81000 तक मिलेगी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए ITBP में नौकरी का मौका, 81000 तक मिलेगी सैलरी
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
LIVE: अब तक 19 सीटों के आए नतीजे, 11 पर बीजेपी, सपा को 2, कांग्रेस को बड़ा झटका
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
स्पोर्ट्स
WPL 2027 Auction: किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
यूटिलिटी
DA Hike: 60 से 63% हुआ महंगाई भत्ता, कितनी सैलरी वालों को कितना फायदा होगा? समझें पूरा गणित
DA Hike: 60 से 63% हुआ महंगाई भत्ता, कितनी सैलरी वालों को कितना फायदा होगा? समझें पूरा गणित
धर्म
Karwa Chauth 2026 Live: आपके शहर में कब निकलेगा चांद? जानें पूजा का सही शुभ मुहूर्त, कथा और पारण विधि
आपके शहर में कब निकलेगा चांद? जानें पूजा का सही शुभ मुहूर्त, कथा और पारण विधि
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget