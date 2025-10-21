पंजाब में होगी HDO की भर्ती, 44 हजार मिलेगी सैलरी, 37 साल तक के उम्मीदवारों के लिए मौका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपंजाब में होगी HDO की भर्ती, 44 हजार मिलेगी सैलरी, 37 साल तक के उम्मीदवारों के लिए मौका

पंजाब लोक सेवा आयोग ने HDO के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Oct 2025 01:11 PM (IST)
पंजाब के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है. पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (HDO) के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग ने इस भर्ती के तहत कुल 101 पदों को भरने की घोषणा की है. जो उम्मीदवार कृषि क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार अवसर है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि (Agriculture) में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार ने स्नातक के दौरान हॉर्टिकल्चर को एक इलेक्टिव विषय के रूप में पढ़ा हो. जिन उम्मीदवारों के पास कृषि में एमएससी की डिग्री या इससे संबंधित अन्य उच्च योग्यता है, उन्हें चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार. लिखित परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 480 अंकों के होंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे जबकि गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और पद से संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 60 अंकों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

फीस 

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में कुल 1500 रुपये (500 रुपये एप्लीकेशन फीस + 1000 रुपये परीक्षा शुल्क) जमा करनी होगी. वहीं पंजाब के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये (500 रुपये एप्लीकेशन फीस + 250 रुपये परीक्षा शुल्क) जमा करने होंगे. सभी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे.

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर “Recruitment Portal” सेक्शन में जाएं.
  • वहां हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज और फोटो/सिग्नेचर अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें.
  • आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए अपने पास रख लें.

Published at : 21 Oct 2025 01:11 PM (IST)
