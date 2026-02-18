हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपंजाब में नौकरी का बड़ा मौका, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू

पंजाब में नौकरी का बड़ा मौका, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू

पीएसएसएसबी की तरफ से एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती शुरू कर दी गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Feb 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. पीएसएसएसबी (PSSSB) ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. जो युवा पंजाब में सरकारी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर माना जा रहा है.

पीएसएसएसबी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू हो चुकी है. उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 06 मार्च 2026 तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

किन पदों के लिए हो रही है भर्ती
यह भर्ती एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों के लिए की जा रही है. इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार के तहत काम करने का मौका मिलेगा. इस विभाग का काम टैक्स से जुड़े मामलों और नियमों की निगरानी करना होता है. यह पद जिम्मेदारी वाला होने के साथ-साथ सम्मानजनक भी माना जाता है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए
एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. जिन उम्मीदवारों को बेसिक कंप्यूटर की जानकारी है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा की पूरी जानकारी
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा 37 से 42 वर्ष रखी गई है. अलग-अलग वर्गों के लिए आयु सीमा में अंतर हो सकता है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी. इससे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलेगा.

कितनी मिलेगी सैलरी
अगर आप सैलरी को लेकर सोच रहे हैं, तो यह पद काफी आकर्षक माना जा रहा है. एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 35,400 रुपये वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा समय-समय पर सरकार की ओर से मिलने वाले अन्य भत्तों का लाभ भी मिल सकता है. इस वजह से यह नौकरी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जा रही है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये तय किया गया है. वहीं एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल 250 रुपये रखी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले उम्मीदवारों को पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें.
अब एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी.
सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
फॉर्म जमा करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

 

Published at : 18 Feb 2026 03:02 PM (IST)
