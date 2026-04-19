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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीJobs 2026: डिप्लोमा-आईटीआई और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, POWERGRID में 660 पदों पर भर्ती

Jobs 2026: डिप्लोमा-आईटीआई और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, POWERGRID में 660 पदों पर भर्ती

POWERGRID ने 660 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए बड़े मौके हैं. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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Published at : 19 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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