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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकलने वाली हैं शिक्षक भर्ती की बंपर वैकेंसी

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकलने वाली हैं शिक्षक भर्ती की बंपर वैकेंसी

BPSC जल्द ही TRE 4.0 के तहत 46,882 शिक्षक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Apr 2026 01:21 PM (IST)
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  • BPSC जल्द जारी करेगा TRE 4.0 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन.
  • कुल 46,882 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, पदों में वृद्धि.
  • 19 अप्रैल तक नोटिफिकेशन, 25 अप्रैल से आवेदन शुरू.
  • परीक्षा 22-27 सितंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में होगी.

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Published at : 18 Apr 2026 01:21 PM (IST)
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