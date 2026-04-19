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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsJAC Class 12 Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, रिजल्ट की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट

JAC Class 12 Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, रिजल्ट की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट

JAC Class 12 Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी करेगा। जिसे छात्र आधिकारिक साइट jac.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Apr 2026 10:05 AM (IST)
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झारखंड के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉपियों की जांच का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बोर्ड अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में परिणाम घोषित कर सकता है. ऐसे में छात्र और अभिभावक दोनों ही रिजल्ट को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. जैसे ही अंतिम काम पूरा होगा, रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर की मदद से आधिकारिक वेबसाइट jac.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे.

कब हुई थी 12वीं की परीक्षा?

झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं इस साल 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. यह परीक्षाएं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए हुई थीं. परीक्षा खत्म होते ही उत्तर पुस्तिकाएं तय केंद्रों पर जांच के लिए भेज दी गई थीं. अब जब जांच का काम लगभग पूरा हो गया है, तो बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गया है.

9वीं का रिजल्ट आ चुका, अब 12वीं की बारी

बोर्ड ने 17 अप्रैल 2026 को कक्षा 9वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. छात्रों ने वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने अंक देखे. 9वीं का रिजल्ट जारी होना इस बात का संकेत है कि बोर्ड अब तेजी से बाकी कक्षाओं के परिणाम भी जारी करने की दिशा में काम कर रहा है. इसी क्रम में अब 12वीं का रिजल्ट भी जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है.

रिजल्ट कब तक आ सकता है?

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो झारखंड बोर्ड आमतौर पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में 12वीं का रिजल्ट जारी करता है. इस बार भी संभावना है कि अप्रैल के अंतिम दिनों में ही परिणाम घोषित कर दिया जाए. हालांकि, रिजल्ट की सटीक तारीख और समय की घोषणा बोर्ड जल्द ही आधिकारिक रूप से करेगा.

रिजल्ट कहां देखें?

  • jac.nic.in
  • jacresults.com
  • jac.jharkhand.gov.in

ऐसे करें रिजल्ट चेक

  1. छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jac.nic.in पर जाएं
  2. इसके बाद “JAC Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
  3. फिर छात्र अपना रोल नंबर और रोल कोड भरें
  4. अब छात्र सबमिट बटन दबाएं
  5. उसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा
  6. अब छात्र मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें

यह भी पढ़ें- ​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक

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Published at : 19 Apr 2026 10:05 AM (IST)
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