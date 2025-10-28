NMDC में काम करने का मौका, 197 पदों पर युवाओं की भर्ती; वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा चयन

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) ने युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का बड़ा मौका जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 197 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. यह अप्रेंटिसशिप मौका उन उम्मीदवारों के लिए है, जो इंडस्ट्री में काम सीखकर आगे अपनी नौकरी और भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं.

NMDC देश की एक प्रमुख सरकारी कंपनी है, जहां चुने गए उम्मीदवारों को न सिर्फ काम सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि यहां का अनुभव आगे नौकरी पाने में बहुत मदद करता है. इस अप्रेंटिसशिप में तीन कैटेगरी के उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस.

किसे मिल सकता है यह मौका?

अप्रेंटिसशिप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र की पढ़ाई पूरी होना जरूरी है. ट्रेड अप्रेंटिस बनने के लिए आपके पास NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. 16 वर्ष से कम उम्र वाले आवेदन नहीं कर सकते.

कैसे होगा चयन?

NMDC इन पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित कर रहा है. यानी उम्मीदवार को आवेदन के बाद तय तिथि पर निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचना होगा. इंटरव्यू सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक लिया जाएगा, और हर ट्रेड की इंटरव्यू तिथि अलग-अलग निर्धारित है. सबसे खास बात यह है कि चयन पूरी तरह इंटरव्यू के आधार पर होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों को इंटरव्यू वाले दिन एक गूगल फॉर्म भरना होगा. इसके बाद सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना होगा.

कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाएं?

