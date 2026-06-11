राष्ट्रीय जांच एजेंसी में निकली 30 पदों पर भर्ती, ₹1.77 लाख तक मिलेगी सैलरी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू पर आधारित होगा; अंतिम तिथि 13 जून 2026 है.

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी या तकनीकी क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विभिन्न विशेषज्ञ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 30 पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

पदों का विवरण

NIA द्वारा जारी भर्ती में कुल 30 रिक्त पद शामिल हैं. इनमें साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर के 18 पद, क्राइम सीन असिस्टेंट के 6 पद, टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के 3 पद, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के 2 पद और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट का 1 पद शामिल है। इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी और जांच संबंधी कार्यों के लिए की जाएगी.

योग्यता

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. साइबर फॉरेंसिक, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या अन्य संबंधित क्षेत्रों की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

उम्र सीमा

भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जा सकती है.

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चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय शॉर्टलिस्टिंग, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा उम्मीदवार के अनुभव और योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाएगा.अंतिम चयन प्रदर्शन और पात्रता के आधार पर होगा.

कितना मिलेगा वेतन

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा.साइकोलॉजिस्ट जैसे लेवल-10 पदों के लिए 56,100 से 1,77,500 रुपये तक वेतन मिलेगा. वहीं क्राइम सीन असिस्टेंट जैसे लेवल-7 पदों के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपये तक सैलरी निर्धारित की गई है. अन्य पदों का वेतन संबंधित पे-लेवल के अनुसार दिया जाएगा.

आवेदन भेजने का पता

SP (Admin),

National Investigation Agency (NIA) Headquarters

Opposite CGO Complex, Lodhi Road

New Delhi – 110003

आवेदन कैसे भेजें?

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