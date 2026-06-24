Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom न्यू इंडिया एश्योरेंस में 550 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती.

किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं आवेदन.

आयु सीमा 21 से 30 वर्ष, आरक्षण नियमानुसार लागू.

चयनितों को ₹12,300 मासिक स्टाइपेंड, आवेदन अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026.

अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते है. तो ये भर्ती आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कंपनी पूरे देश में कुल 550 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करेगी. इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं साथ ही इसके लिए किसी भी अनुभव की जरूरत नहीं होगी

इस भर्ती के लिए क्या चाहिए योग्यता?|



NIACL अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही इसके लिए किसी भी अनुभव की जरूरत नहीं होगी ये भर्ती अभी हाल ही में पास हुए उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर मानी जा रही है.

क्या होनी चाहिए एज लिमिट?



इस भर्ती में अगर उम्र सीमा की बात करें, तो इस भर्ती के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जायेगी

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?



इस भर्ती में सरकार के नियमानुसार चयनित उम्मीदवार को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अलग अलग कार्यालयों में निश्चित अवधि के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही इस ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को कंपनी के नियमों के अनुसार हर महीने 12,300 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती के लिए जनरल /ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 944 रुपये तय किया गया है, वहीं, सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 708 रुपये तय किया गया है.इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/दिव्यांग (PwBD) वर्ग के उम्मीदवारों को 236 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

कैसे करना होगा आवेदन ?



इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 जुलाई 2026 तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट का इंतजार न करें और तय समय सीमा की अंदर अपना आवेदन जमा कर दें.



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