मध्य प्रदेश से डंपर दुर्घटना का बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. दरअसल दमोह–छतरपुर स्टेट हाईवे पर 22 दिसंबर की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में गिट्टी से भरा डंपर 25 फीट गहरी पुलिया में गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई.

यह हादसा बटियागढ़ के पास हुआ, जहां ब्रेक फेल होने से डंपर अनियंत्रित हो गया. हादसे में एक कांग्रेस नेता शहजाद खान सहित तीन लोग गिट्टी में दब गए, जिनकी जान चली गई. इस घटना ने इलाके में शोक की लहर फैला दी है.

कैसे हुआ ये हादसा?

वहां मौजूद लोगों की जानकारी के अनुसार छतरपुर की ओर से आ रहा गिट्टी से भरा डंपर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार में था. बटियागढ़ के पास पहुंचते ही अचानक डंपर के ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. अनियंत्रित डंपर सीधे पुलिया से नीचे जा गिरा. पुलिया लगभग 25 फीट गहरी थी, जहां गिरते ही डंपर पलट गया और गिट्टी में तीनों सवार दब गए.

रेस्क्यू ऑपरेशन और मौतें

हादसे के तुरंत बाद सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को गिट्टी के नीचे से बाहर निकाला गया. इनमें से 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. तीसरे घायल कांग्रेस नेता शहजाद खान को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया.

इलाके में मातम और प्रशासन की कार्रवाई

जबलपुर ले जाते समय कांग्रेस नेता शहजाद खान ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया. इस तरह एक ही हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होना दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है.