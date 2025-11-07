हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीएमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?

एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?

मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी (MPMKVVCL) ने आईटीआई पास युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का शानदार मौका दिया है. उम्मीदवार 7 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Nov 2025 08:04 AM (IST)
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और बिजली विभाग में काम करने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए यह शानदार मौका है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPMKVVCL) ने अप्रेंटिसशिप के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह मौका उन युवाओं के लिए है जो प्रशिक्षण लेकर सरकारी क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.

अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 180 पदों पर उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप का मौका दिया जाएगा.

किसे मिल सकता है मौका?

इस अप्रेंटिसशिप के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई (ITI) कोर्स पूरा किया हो. यह अप्रेंटिसशिप युवाओं को न सिर्फ तकनीकी अनुभव देगी बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी के अवसरों के लिए एक मजबूत नींव भी साबित होगी.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कम से कम आयु 18 वर्ष है. जबकि अधिकतम आयु 25 वर्ष (सामान्य वर्ग के लिए) और आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/दिव्यांग) आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

स्टाइपेंड (वेतन)

अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने 9,600 का स्टाइपेंड मिलेगा. यानी सीखते हुए कमाने का बेहतरीन मौका.

चयन प्रक्रिया

इस अप्रेंटिसशिप के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन उनके आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. अगर दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन करने का आसान तरीका

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apprenticeship.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “Registration” या “Apply Online” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
  • मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि ध्यान से भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी एक बार फिर जांच लें.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 08:04 AM (IST)
JOB MPMKVVCL Recruitment 2025 MPMKVVCL Apprentice
