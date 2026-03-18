एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-5 के तहत पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के अलग-अलग स्वास्थ्य विभागों में कुल 291 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भर्ती बोर्ड के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 मार्च 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर लें ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके. इसके साथ ही भर्ती बोर्ड ने फॉर्म में गलती सुधारने का भी मौका दिया है. अगर किसी उम्मीदवार से आवेदन के दौरान कोई जानकारी गलत भर जाती है, तो वह 1 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकता है.

आयु सीमा

भर्ती के लिए आयु सीमा भी तय की गई है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.

कब होगा एग्जाम?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख भी तय कर दी है. पैरामेडिकल स्टाफ के इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 15 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में कराई जाएगी ताकि सभी उम्मीदवारों को व्यवस्थित तरीके से परीक्षा देने का मौका मिल सके. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.

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ऐसे होगा चयन

इस भर्ती परीक्षा का पैटर्न भी स्पष्ट कर दिया गया है. परीक्षा में कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे. प्रश्नपत्र में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य अभिरुचि और तकनीकी ट्रेड से जुड़े सवाल शामिल होंगे. इन विषयों के माध्यम से उम्मीदवारों की सामान्य समझ, भाषा ज्ञान और तकनीकी जानकारी का मूल्यांकन किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की तैयारी करते समय इन सभी विषयों पर ध्यान दें.

आवेदन शुल्क

आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. बिना फीस जमा किए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी.

ऐसे अप्लाई करें

सबसे पहले उन्हें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करना होगा. फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करना होगा. आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म का प्रिंट आउट भी अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए.



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